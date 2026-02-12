W najbliższą sobotę, 14 lutego, w centrum Warszawy pojawią się utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej. W stolicy odbędzie się bowiem Defilada Szacunku z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Organizatorzy zapowiadają zamknięcie kluczowych ulic oraz zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów. Zobacz, jak poruszać się po Warszawie.

/ UM Warszawa / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W sobotę, 14 lutego, o godzinie 12:00 sprzed pomnika Mikołaja Kopernika wyruszy Defilada Szacunku pod hasłem "Zakochani w Polsce".

W wydarzeniu wezmą udział m.in. ostatni Żołnierze Armii Krajowej, którzy przejdą Traktem Królewskim, przez Rondo de Gaulle’a i Plac Trzech Krzyży, Alejami Ujazdowskimi, aż przed Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Tam odbędą się oficjalne uroczystości.

Wśród uczestników znajdą się kombatanci, których przed Sejm przewiozą dwa autobusy, w tym zabytkowy Somua z 1932 roku.



Utrudnienia w ruchu i zamknięte ulice

W związku z defiladą, od piątku, 13 lutego, od godziny 6:00 nie będzie można parkować na ulicy Matejki - na odcinku od Wiejskiej do Ambasady Kanady.

Od godziny 8:00 ulica ta zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu aż do soboty, 14 lutego, do godziny 22:00.

W sobotę, od godziny 10:30, zamknięte zostaną ulice Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat (od Tokarzewskiego-Karaszewicza do Ronda de Gaulle’a), a także Świętokrzyska (między Mazowiecką a Kopernika).

Ulica Królewska straci połączenie z Krakowskim Przedmieściem.

/ infoulice.um.warszawa.pl /

Od godziny 11:30 nie będzie przejazdu Alejami Jerozolimskimi pomiędzy Kruczą a Mostem Poniatowskiego. Dodatkowo zamknięte zostaną: kolejny odcinek Nowego Światu, Plac Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie od Placu Trzech Krzyży do Pięknej, Książęca, Żurawia i Hoża (od Kruczej do Placu Trzech Krzyży), fragment Wilczej (między Mokotowską a Alejami Ujazdowskimi) oraz Wiejska (od Pięknej do Matejki).

Odcinek od Placu Zamkowego do Ronda de Gaulle’a zostanie ponownie otwarty o godzinie 12:30, a fragment od Ronda de Gaulle’a do Pięknej o godzinie 12:45.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W sobotę, od godziny 10:30, autobusy linii: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i "Zakochany autobus" (W26) nie będą kursowały Traktem Królewskim, od Placu Zamkowego do Ronda de Gaulle’a.

Od godziny 11:30 kolejne linie - 108, 117, 118, 127, 131, 158, 166, 171, 507, 517 i 521 - zostaną skierowane na objazdy.

Również tramwaje nie ominą utrudnień. Od godziny 11:30 linie 7, 9, 22 i 24 po stronie śródmiejskiej zakończą kursy na pętli Plac Starynkiewicza, a po stronie praskiej tramwaje 7 i 22 pojadą Aleją Waszyngtona do Ronda Wiatraczna, natomiast 9 i 22 dojadą Aleją Zieleniecką do pętli przy Teatrze Powszechnym.

Autobusy i tramwaje wrócą na swoje trasy około godziny 12:45.