Anna Radwan-Röhrenschef została odwołana ze stanowiska wiceszefowej MSZ. "Skuteczna polityka zagraniczna wymaga działania ponad podziałami i myślenia w kategoriach racji stanu, a nie doraźnych interesów politycznych" - wskazała Radwan-Röhrenschef, informując o swoim odwołaniu.

Anna Radwan-Röhrenschef została odwołana ze stanowiska wiceszefowej MSZ / Vladyslav Musiienko / PAP

Potwierdziły się nieoficjalne informacje reportera RMF FM o tym, że stanowisko wiceminister spraw zagranicznych straci Anna Radwan-Röhrenschef.

O odejściu z zajmowanej funkcji Radwan-Röhrenschef poinformowała we wpisie w mediach społecznościowych.

„Decyzją zarządu partii Polska 2050 zostałam odwołana ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych” - napisała.

Podziękowała liderowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni za wskazanie jej na stanowisko wiceszefowej polskiej dyplomacji.

„Szczególnie pragnę podziękować premierowi Donaldowi Tuskowi, wicepremierowi i ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu za możliwość współpracy i powierzenie mi istotnych obowiązków na zajmowanym stanowisku podsekretarza stanu w MSZ” - napisała Radwan-Röhrenschef.

Podkreśliła, że „skuteczna polityka zagraniczna wymaga działania ponad podziałami i myślenia w kategoriach racji stanu, a nie doraźnych interesów politycznych”.

Praca w MSZ była dla mnie służbą dla kraju, w pełnym wyzwań dla nas wszystkich momencie” - dodała.

Radwan-Röhrenschef w MSZ zajmowała się współpracą z urzędem prezydenta, polityką kulturalną i obszarem Ameryki Południowej.