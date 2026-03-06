Już w poniedziałek (9 marca) rozpocznie się nabór projektów do tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły na inwestycje i inicjatywy, które mają szansę zmienić ich najbliższe otoczenie.

/ Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Od 9 marca przez sześć tygodni mieszkańcy Szczecina będą mogli zgłaszać swoje propozycje do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

To szansa, by bezpośrednio wpłynąć na rozwój miasta – od nowych placów zabaw, przez remonty dróg, aż po projekty integrujące lokalne społeczności.



W tym roku, w ramach SBO do dyspozycji mieszkańców oddana została rekordowa kwota 22 mln 500 tys. złotych. Pieniądze można będzie przeznaczyć zarówno na projekty lokalne, jak i na projekty ogólnomiejskie.

Spotkania z mieszkańcami

W ramach tegorocznej edycji zaplanowano 14 spotkań z mieszkańcami, po jednym w każdym z lokalnych obszarów miasta.

Spotkania będą okazją do rozmowy o zasadach budżetu obywatelskiego oraz uzyskania praktycznego wsparcia przy przygotowywaniu projektów.

Pierwsze trzy spotkania odbędą się już w przyszłym tygodniu, zawsze o godzinie 17:00.

9 marca (poniedziałek) – Szkoła Podstawowa nr 45 (ul. T. Zawadzkiego 75), obszar „Głębokie-Pilchowo, Krzekowo-Bezrzecze, Zawadzkiego-Klonowica”

10 marca (wtorek)** – Szkoła Podstawowa nr 65 (ul. Młodzieży Polskiej 9), obszar „Żydowce-Klucz, Podjuchy, Zdroje”

12 marca (czwartek)** – Technikum Ekonomiczne (ul. J. Sowińskiego 1), obszar „Stare Miasto, Nowe Miasto, Centrum”

Projekty do SBO można zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.sbo.szczecin.eu, gdzie dostępne są także szczegółowe informacje dotyczące zasad oraz harmonogramu.



