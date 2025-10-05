Dwie osoby trafiły do szpitala, a 19 ewakuowano w związku z pożarem poddasza budynku wielorodzinnego w Kunowie (gm. Banie) w województwie zachodniopomorskim. Strażacy opanowali ogień i sprzątają pogorzelisko.

W akcji brało udział 12 zastępów straży pożarnej / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W miejscowości Kunowo, w gm. Banie w powiecie gryfińskim, w niedzielę spłonęło poddasze parterowego budynku wielorodzinnego.

Doszło do pożaru poddasza oraz dachu. 19 mieszkańców opuściło obiekt przed przybyciem straży pożarnej - poinformował rzecznik prasowy komendy wojewódzkiej PSP w Szczecinie asp. Dariusz Schacht

Przekazał, że dwie osoby wymagały pomocy medycznej i zostały zabrane przez pogotowie. Właściwie to poszkodowana była jedna osoba, a druga to bardziej pod wpływem emocji - wyjaśnił Schacht w rozmowie z PAP.

Dodał, że pożar objął ok. 300 m kw. W jego gaszeniu i zabezpieczeniu terenu brało udział 12 zastępów straży pożarnej. W chwili obecnej na miejscu trwają jeszcze prace rozbiórkowe - podał po godz. 13 Schacht.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.