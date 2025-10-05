Grobowiec faraona Amenhotepa III od soboty jest ponownie otwarty dla turystów. Jeden z największych tego typu obiektów na terenie Doliny Królów w południowym Egipcie przechodził wieloletnią renowację.

Grobowiec faraona Amenhotepa III od soboty jest ponownie otwarty dla turystów / EPA/Stringer / PAP

O ponownym udostępnieniu zabytku, którego historia sięga ponad 3 tys. lat wstecz, donosi portal France24.

Prezentacji grobowca dokonał egipski minister turystyki i starożytności Sherif Fathy. Przewodniczący Najwyższej Rady ds. Starożytności Mohamed Ismail Khaled wyjaśnił, że renowacja wymagała ponad dwóch dekad "niezwykle delikatnych prac", ponieważ obiekt uległ poważnym zniszczeniom.

W centrum grobowca znajduje się masywna, granitowa pokrywa sarkofagu Amenhotepa, na której wyryto hieroglify. Obecni na miejscu mogą obserwować także sięgające od podłogi do sufitu malowidła, których jasnoniebieski kolor "lśni nawet w słabym świetle". Zdaniem ekspertów należą one do najwspanialszych spośród zachowanych w grobowcach królewskich XVIII dynastii.

Grobowiec wykuty w zboczu góry na zachodnim brzegu Nilu, naprzeciwko Luksoru, został udokumentowany po raz pierwszy w 1799 r., podczas podboju Egiptu przez Napoleona. Od tego czasu doświadczył długiej historii wykopalisk, grabieży i poważnych zniszczeń. Najnowsza restauracja była możliwa dzięki wsparciu rządu japońskiego i UNESCO. W prace zaangażowało się ponad 260 specjalistów.

Prawie 40 lat na tronie

Amenhotep III wstąpił na tron jako nastolatek i pozostał na nim przez blisko 40 lat. Czas jego rządów upłynął pod znakiem dobrobytu, stabilności i rozmachu artystycznego. Władca zmarł w 1349 r. p.n.e., w wieku 50 lat. Większość oryginalnego wyposażenia jego grobowca przeniesiono do paryskiego Luwru, Metropolitan Museum w Nowym Jorku i na zamek Highclere w Wielkiej Brytanii.

Mumia i sakofag faraona znajdują się w Narodowym Muzeum Cywilizacji Egipskiej w Kairze. W tym samym mieście, w Muzeum Egipskim i w Wielkim Muzeum Egipskim są dwa ogromne posągi króla siedzącego obok żony.

Amenhotep III jest również postacią przedstawioną na słynnych Kolosach Memnona.

