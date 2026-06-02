Kolejna transza środków z Krajowego Planu Odbudowy trafiła dziś do Polski. Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wyjaśniła, że to pierwszy z trzech tegorocznych przelewów. W sumie w 2026 r. otrzymamy przeszło 100 mld zł.

Na początku dobra, duża wiadomość dla całego KPO i całej Polski. Właśnie kolejne 31 mld z KPO spływa, dosłownie w tym momencie, do Polski. To jest kolejna transza, pierwsza z trzech, którą dostaniemy w tym rekordowym roku. W sumie to będzie ponad 100 mld - powiedziała w trakcie konferencji prasowej w Szczecinie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Inwestycje w Zachodniopomorskiem

Dodała, że w Zachodniopomorskiem z KPO podpisano umowy na 7 mld zł. Wskazała też, że środki te pozwalają zrealizować inwestycje tj. nowe żłobki, autobusy, tramwaje, branżowe inwestycje kolejowe, czy w doposażenie szpitali.

KPO przez dwa lata było zamrożone. Po tych dwóch latach podjęliśmy się takiej "misji niemożliwej", żeby w skróconym o połowę okresie zrobić ten największy projekt inwestycyjno-rozwojowy III RP. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to się naprawdę udało - oceniła ministra funduszy i polityki regionalnej.

Wraz z tą kolejną transzą już wiemy, że zdecydowana większość środków zostanie wykorzystana. Zostanie wykorzystana zdecydowana większość środków grantowych. To wszystko się dzieje. Prawie każdego dnia jest otwierana nowa ocieplona szkoła, nowy zmodernizowany szpital, nowy zmodernizowany lub wybudowany żłobek - dodała.

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski wskazał, że pieniądze z KPO w regionie pomagają m.in. przy inwestycji w off shore, czy kwestiach podniesienia bezpieczeństwa. Szczecinianie znają KPO, jeżdżą m.in. elektrycznymi autobusami, tramwajami. Nasz amfiteatr został refinansowany z KPO, to ponad 40 mln zł refinansowania - wymieniał wojewoda zachodniopomorski.

Usługi cyfrowe, kolej i wymiana źródeł ciepła

Resort funduszy podkreślił w komunikacie, że KPO to najważniejszy projekt rozwojowy dekady, dzięki któremu Polska realizuje wiele projektów o znaczeniu cywilizacyjnym. "Blisko 31 mld zł, które Komisja Europejska wypłaciła Polsce w ramach kolejnej transzy z Krajowego Planu Odbudowy, przeznaczymy na strategiczne inwestycje wzmacniające konkurencyjność i odporność polskiej gospodarki. Poza dużymi inwestycjami, zmiany sfinansowane z KPO będą widoczne także na poziomie lokalnym - w małych i średnich firmach oraz dla obywateli" - dodano.

"Za blisko 31 mld zł z KPO dofinansujemy m.in. dalszą wymianę źródeł ciepła w budynkach oraz inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową na obszarach wiejskich. Zainwestujemy także w rozwój nowoczesnych usług cyfrowych, modernizację infrastruktury medycznej, zakup autobusów zero- i niskoemisyjnych oraz modernizację linii kolejowych. Wesprzemy rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, w tym w szybszego i bardziej bezpiecznego przyłączania nowych odnawialnych źródeł energii" - czytamy w komunikacie.

Jak dodano, dzięki KPO zainwestujemy też w projekty z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności: na modernizację przemysłu, infrastrukturę ochrony cywilnej (schrony, zabezpieczenie sieci wodociągowych, itp.), cyberbezpieczeństwo oraz drogi i koleje niezbędne do mobilności wojskowej.

Konieczne były zmiany w PIP

Warunkiem wypłaty tej transzy z KPO była m.in. reforma Państwowej Inspekcji Pracy, rozszerzająca jej uprawnienia; 2 kwietnia 2026 r. prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę w tej sprawie. KE jeszcze w kwietniu pozytywnie oceniła wniosek Polski o płatność.

Celem KPO jest wzmocnienie polskiej gospodarki. Polska ma otrzymać z KPO ok. 233 mld zł (54,71 mld euro), w tym ok. 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i ok. 126 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek.