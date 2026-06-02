Ruszają przygotowania do zakupów, które mają odmienić podróżowanie po kraju. Wszystko za sprawą nowej spółki powołanej w ramach projektu CPK. Port Polska.KDP ma pozyskać pociągi osiągające prędkość do 320 km/h. Wartość inwestycji przekroczy 10 miliardów złotych, a pierwsze przetargi mają zostać ogłoszone jeszcze w tym roku.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Pociągi zostaną wynajęte przewoźnikom

Nowa spółka w pierwszym etapie odpowiedzialna będzie za zakup pociągów KDP, ale również Aero Expressów i Regio Expressów - będą to pociągi poruszające się z prędkością 200 km/h, które będą dowoziły pasażerów na lotnisko oraz służyły do połączeń regionalnych. Następnie zakupiony tabor będzie wynajmowany przewoźnikom - zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami jednym z nich ma być Polregio.



Przetargi na zakup pociągów spółka planuje ogłosić jeszcze w tym roku. Szacowana wartość projektu poolu taborowego oraz centrum utrzymania taboru wyniesie ponad 10,1 mld zł w perspektywie do 2035 roku. CPK podkreślił, że Program Wieloletni Centralnego Portu Komunikacyjnego etap II 2024-2032 z grudnia 2024 roku przewiduje, że 1,74 mld zł z tej kwoty będzie pochodzić z emisji obligacji, a reszta z finansowania komercyjnego - opartego o kapitałowe i dłużne instrumenty finansowe.



"Spółka Centralny Port Komunikacyjny, przy wsparciu doradcy zewnętrznego EY, rozpoczęła już proces pozyskania finansowania kapitałowego dla projektu zakupu taboru i budowy zaplecza utrzymaniowego. Tzw. teaser inwestycyjny został rozesłany do potencjalnych partnerów finansowych i instytucji rynku kapitałowego" - podkreślił CPK.



Członek zarządu CPK zachęca polskie firmy do wzięcia udziału w przetargach

Cytowany w komunikacie członek zarządu CPK Piotr Rachwalski poinformował, że spółka w połowie maja wysłała do producentów taboru kolejowego tzw. prośbę o informację.

"Chcemy uzyskać jak najszerszy obraz rynku, w tym również od polskich producentów, którzy, mam nadzieję, w konsorcjach przystąpią do przygotowywanych przez nas dwóch postępowań przetargowych. Przetargi na zakup obu typów taboru, czyli KDP i AEX/RE, chcemy uruchomić pod koniec tego roku" - podkreślił.

Jakie zmiany mają pojawić się na kolei?

System Kolei Dużych Prędkości w Polsce ma powstać w ramach Programu CPK. Według harmonogramu do końca 2032 r. ma zostać oddany do użytku odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 km, a do 2035 r. zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia. Pociągi kursujące na tych odcinkach będą mogły jeździć z prędkością do 320 km/h.



W grudniu przetarg na 20 składów dla Kolei Dużych Prędkości z opcją na dostawę kolejnych 35 rozpisało PKP Intercity. Ogłoszenie dotyczy dostawy pociągów wraz ze świadczeniem usług utrzymania oraz zaprojektowaniem i budową warsztatu utrzymania technicznego.



W ramach programu inwestycyjnego Port Polska ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.