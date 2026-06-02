Zjawisko El Nino prawdopodobnie w tym roku będzie jednym z najsilniejszych od dekad. Świat czekają miesiące pełne ekstremalnych zjawiska pogodowych. Ostrzeżenie opublikowała we wtorek Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO).

El Nino powoduje napływ gorącego i suchego powietrza, zwiększając ryzyko susz i pożarów. / Shutterstock

Eksperci prognozują, że tegoroczne El Nino może być najsilniejsze w historii.

Prognozy WMO wskazują na ponadprzeciętne temperatury od czerwca do listopada, co może oznaczać poważne konsekwencje dla pogody i gospodarki.

W przeszłości silne El Nino prowadziły do wzrostu cen żywności i strat finansowych sięgających miliardów dolarów przez zniszczone plony

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

El Nino to zjawisko polegające na ogrzewaniu się wód powierzchniowych w strefie równikowej Pacyfiku do ponadprzeciętnego poziomu. Według WMO El Nino może zacząć się wykształcać w ciągu kilku tygodni i zapewne będzie się nasilać aż do końca roku, powodując ekstremalne zjawiska pogodowe na świecie.

Cytat El Nino doleje oliwy do ognia ocieplającego się świata. Skutki będą jeszcze poważniejsze i obejmą jeszcze większe obszary (niż zwykle), przekraczając granice z niszczycielką prędkością - ostrzegł sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Niektóre agencje meteorologiczne prognozują nawet, że tegoroczne El Nino może być najsilniejszym w historii. Za bardzo silne uważa się El Nino, podczas którego temperatura wód powierzchniowych wzrasta o więcej niż 2 stopnie w stosunku do długoterminowej średniej. Od 1950 r. takie "super El Nino" zdarzyły się tylko kilka razy.

Jesteśmy całkowicie pewni, że będziemy mieli bardzo silny epizod. Może nawet być rekordowy - powiedział BBC prof. Adam Scaife, szef działu prognoz długoterminowych w Urzędzie meteorologicznym Wielkiej Brytanii.

Apogeum w okolicach Bożego Narodzenia

Wyjątkowo silne El Nino jest spodziewane między innymi dlatego, że dane satelitarne wskazują, iż na głębokości setek metrów przesuwa się w Pacyfiku na wschód fala wyjątkowo ciepłych wód, których temperatura w niektórych miejscach przekracza nawet o 6 stopni przeciętną.

Do wykształcenia się zjawiska El Nino - czyli wzrostu temperatury wód powierzchniowych o co najmniej pół stopnia w stosunku do długoterminowej średniej - dochodzi, gdy specyficzny układ wiatrów sprzyja rozprzestrzenianiu się cieplejszych wód powierzchniowych w strefie tropikalnej Pacyfiku. El Nino trwa zwykle 9-12 miesięcy.

El Nino podnosi - obok globalnego ocieplenia - temperaturę powietrza, co sprzyja ekstremalnym zjawiskom pogodowych. Jego apogeum przypada zwykle na okolice Bożego Narodzenia.

Według WMO od czerwca do sierpnia należy się spodziewać ponadprzeciętnych temperatur powietrza w większości regionów świata. Mogę się one utrzymać nawet do listopada.

Silne El Nino zwykle powoduje napływ gorącego i suchego powietrza nad niektóre obszary Ameryki Południowej, Azji Południowo-Wschodniej i Australii, zwiększając ryzyko susz i pożarów.

W przeszłości "super El Nino" powodowały wzrost cen żywności i globalną utratę dochodów rzędu miliardów dolarów na skutek m.in. zniszczenia plonów.