​Premier Węgier Peter Magyar powiedział dziś, że jest gotów spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w przyszłym tygodniu, jeśli w bieżącym zakończą się "negocjacje techniczne" dotyczące praw mniejszości węgierskiej w Ukrainie. Magyar, cytowany przez agencję Reutera, powiedział również, że jest optymistą ws. rozwiązania kwestii praw mniejszości i otwarcia nowego rozdziału w stosunkach między Ukrainą a Węgrami.

Peter Magyar i Wołodymyr Zełenski mogą spotkać się już w przyszłym tygodniu. Węgierski premier - który zabrał głos we wtorek w Berlinie - postawił jednak warunek: jeszcze w tym tygodniu musiałyby zakończyć się "negocjacje techniczne" ws. praw mniejszości węgierskiej w Ukrainie.

To nie pierwszy raz, kiedy Peter Magyar stawia polepszenie sytuacji Węgrów w Ukrainie jako warunek w negocjacjach. W ubiegły czwartek szef węgierskiego rządu oświadczył, że poprze otwarcie tzw. klastrów negocjacyjnych w rozmowach Ukrainy z UE ws. przyjęcia do Wspólnoty, "tylko wtedy, jeśli osiągnięte zostanie porozumienie w sprawie praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu".

Węgiersko-ukraińskie konsultacje eksperckie ws. praw mniejszości węgierskiej ruszyły w drugiej połowie maja. Zarówno we wtorek, jak i w ubiegłym tygodniu premier Węgier wypowiadał się w pozytywnym tonie o tych rozmowach. Zapewniał, że są "pozytywne"; oświadczył też, że jest optymistą ws. rozwiązania kwestii praw mniejszości i otwarcia nowego rozdziału w stosunkach między Ukrainą a Węgrami.

Sytuacja mniejszości Węgierskiej w Ukrainie. Na czym zależy Magyarowi?

Mniejszość węgierska w Ukrainie jest najliczniejsza na Zakarpaciu na zachodzie kraju - żyje tam ponad 100-tysięczna społeczność. Pod koniec kwietnia premier Magyar wezwał, by "Ukraina zniosła ograniczenia, które istnieją od ponad dekady, a Węgrzy z Zakarpacia odzyskali wszystkie swoje prawa kulturalne, językowe, administracyjne oraz w zakresie szkolnictwa wyższego i ponownie stali się równoprawnymi, szanowanymi obywatelami Ukrainy".

Szef węgierskiego rządu wymienił m.in. wymóg zdawania matur jedynie w języku ukraińskim czy konieczność posługiwania się ukraińskim w administracji publicznej czy sądach jako sprawy do uregulowania.

Negocjacje ws. przystąpienia Ukrainy do UE

Ukraina złożyła wniosek o przystąpienie do UE krótko po rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r. W lipcu tego samego roku uzyskała oficjalny status kandydata, a w grudniu 2023 r. zdecydowano o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych.

Rozmowy z Kijowem były blokowane przez byłego premiera Węgier Viktora Orbana, który nie zgadzał się na otwarcie klastrów. Mimo to unijne instytucje wraz z Kijowem prowadziły negocjacje na poziomie technicznym, by przygotować grunt, gdy będą możliwe dalsze formalne prace.