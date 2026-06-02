Czy w długi weekend Polacy zatankują taniej i czy ceny popularnej 95. utrzymają się poniżej symbolicznej granicy 6 zł za litr? Zapytamy o możliwe promocje na stacjach i o to, jak długo państwo może pozwolić sobie na utrzymywanie specjalnych programów osłonowych dla kierowców. Czy decyzje w tej sprawie będą nadal podejmowane co dwa tygodnie i czy rząd już rozmawia o wygaszaniu tego mechanizmu? Gościem Joanny Górskiej w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie minister energii Miłosz Motyka.

Poruszymy także temat podatku od nadmiarowych zysków dla firm paliwowych - czy rzeczywiście grozi on ograniczeniem inwestycji i osłabieniem bezpieczeństwa energetycznego, jak alarmuje branża? Czy obejmie również sektor gazowy i czy wprowadzanie go z mocą wsteczną nie narazi państwa na spory prawne?

W rozmowie również o nowych przepisach dla właścicieli fotowoltaiki. Czy państwo będzie mogło ingerować w działanie prywatnych instalacji i w jakich sytuacjach? Kto zapłaci za dostosowanie systemów do nowych wymogów i czy prosumenci nie stracą na tych zmianach więcej, niż zyskali na transformacji energetycznej?

Zapytamy też o kondycję górnictwa. Ile w tym roku kosztują programy osłonowe i czy pojawiające się pomysły budowy nowych kopalń na wschodzie Polski są realnym scenariuszem, czy tylko elementem dyskusji o przyszłości sektora?

Nie zabraknie tematu cen prądu - jednych z najwyższych w Unii Europejskiej. W rozmowie także wątki polityczne: pomysł odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu i jego możliwe konsekwencje, a także rozliczenia polityków poprzedniej władzy.

