"Osoby, które posiadają nagrania lub informacje mogące pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu tego zdarzenia proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V przy ul. Żeromskiego 7 na numer telefonu 477237155" - apeluje policja.

Wciąż nie wiadomo, który z mężczyzn siedział za kierownicą opla w momencie wypadku. Portal tvnwarszawa.pl poinformował, że młodszy z nich ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.

Czołowe zderzenie, a potem ucieczka

Do tej tragedii doszło w czwartek ok. godz. 23:15 na ul. Wybrzeże Gdyńskie w Warszawie. Kierowca opla zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym motocyklem oraz osobowym audi.

Ofiary wypadku to kierujący motocyklem 45-latek i jego 13-letni syn. Siła uderzenia była tak wielka, że motocykl został rozerwany na kilka części.

Kierowca opla wraz z pasażerem uciekli pieszo z miejsca wypadku.