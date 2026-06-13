W ciągu najbliższych 24 godzin może dojść do podpisania historycznego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem - twierdzi premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Dokument ma otworzyć drogę do trwałego pokoju w regionie i zakończyć wieloletni spór wokół irańskiego programu nuklearnego.

  • Premier Pakistanu stwierdził, że porozumienie pokojowe między USA a Iranem może zostać podpisane w ciągu najbliższych 24 godzin.
  • Uzgodniony tekst porozumienia ma opierać się na czterech kluczowych filarach. O szczegółach piszemy w poniższym artykule.
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Premier Pakistanu poinformował w sobotę, że rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem osiągnęły kluczowy etap. "Jesteśmy bliżej porozumienia pokojowego niż kiedykolwiek. Jego finalizacja nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Pakistan szykuje się do elektronicznego podpisania porozumienia zaraz potem, po czym w przyszłym tygodniu dojdzie do rozmów technicznych" - napisał Shehbaz Sharif na platformie X.

Szef pakistańskiego rządu podziękował obu stronom za zaangażowanie oraz wyraził uznanie dla partnerów regionalnych. "Jesteśmy przekonani, że to historyczne porozumienie pokojowe będzie stanowić mocny fundament trwałego pokoju" - podkreślił.

Cztery filary porozumienia

Według przedstawiciela administracji USA, na którego powołuje się agencja Reutera, uzgodniony tekst porozumienia opiera się na czterech kluczowych filarach:

  • otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie jej blokady,
  • demontaż irańskiego programu jądrowego oraz przekazanie stronie amerykańskiej wzbogaconego uranu, który ma zostać "zniszczony na miejscu, a następnie wywieziony z kraju",
  • zapewnienie długoterminowego pokoju regionalnego,
  • wprowadzenie reżimu inspekcji umożliwiającego weryfikację zobowiązań.

W zamian Iran ma uzyskać stopniowe złagodzenie sankcji oraz możliwość reintegracji ze światową gospodarką. Przedstawiciel Białego Domu stanowczo zdementował jednak doniesienia o wypłacie Teheranowi konkretnych kwot przy podpisaniu memorandum.

Przełomowe zmiany i perspektywy

W ostatnich tygodniach negocjacje przyspieszyły m.in. dzięki osłabieniu kontroli Iranu nad cieśniną Ormuz, przez którą zaczęło przepływać więcej ropy naftowej niż na początku konfliktu. Dodatkowo doprecyzowano zapisy dotyczące zniszczenia i wywozu wzbogaconego uranu.

Premier Pakistanu podkreślił, że jego kraj ściśle współpracuje z obiema stronami, by sfinalizować kolejne kroki. Jeśli porozumienie zostanie podpisane, może ono stać się punktem zwrotnym dla bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie.

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