Cztery filary porozumienia

Według przedstawiciela administracji USA, na którego powołuje się agencja Reutera, uzgodniony tekst porozumienia opiera się na czterech kluczowych filarach:

otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie jej blokady,

demontaż irańskiego programu jądrowego oraz przekazanie stronie amerykańskiej wzbogaconego uranu, który ma zostać "zniszczony na miejscu, a następnie wywieziony z kraju",

zapewnienie długoterminowego pokoju regionalnego,

wprowadzenie reżimu inspekcji umożliwiającego weryfikację zobowiązań.

W zamian Iran ma uzyskać stopniowe złagodzenie sankcji oraz możliwość reintegracji ze światową gospodarką. Przedstawiciel Białego Domu stanowczo zdementował jednak doniesienia o wypłacie Teheranowi konkretnych kwot przy podpisaniu memorandum.



Przełomowe zmiany i perspektywy

W ostatnich tygodniach negocjacje przyspieszyły m.in. dzięki osłabieniu kontroli Iranu nad cieśniną Ormuz, przez którą zaczęło przepływać więcej ropy naftowej niż na początku konfliktu . Dodatkowo doprecyzowano zapisy dotyczące zniszczenia i wywozu wzbogaconego uranu.

Premier Pakistanu podkreślił, że jego kraj ściśle współpracuje z obiema stronami, by sfinalizować kolejne kroki. Jeśli porozumienie zostanie podpisane, może ono stać się punktem zwrotnym dla bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie.