W najbliższych tygodniach prezydent Karol Nawrocki może jeszcze raz odwiedzić Stany Zjednoczone - dowiedział się amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Jutro głowa państwa udaje się z wizytą do Waszyngtonu, gdzie będzie gościć u Donalda Trumpa.

Amerykański korespondent RMF FM dowiedział się, że prezydent już w lipcu może polecieć do Nowego Jorku. 

Karol Nawrocki 4 lipca może wejść na pokład Daru Młodzieży i wziąć udział w paradzie żaglowców z okazji 250. urodzin Stanów Zjednoczonych. Jednostki przepłyną wzdłuż Manhattanu, obok Statuły Wolności.

Na razie, jak ustalił nasz dziennikarz, prowadzone są rozmowy w tej sprawie. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji.

W gości do Donalda Trumpa

Może to być kolejna wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, bo - przypomnijmy - jutro prezydent udaje się z wizytą do Waszyngtonu na zaproszenie Donalda Trumpa.

Weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, upamiętniającej 250. rocznicę powstania USA i organizowanej w dzień urodzin amerykańskiego prezydenta.

W planach wizyty głowy państwa w USA jest też m.in. rozmowa w cztery oczy z przywódcą USA, a także spotkania ze środowiskiem politycznym w Waszyngtonie i Polonią na Florydzie.

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