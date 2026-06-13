Policja interweniowała przed południem na Wawelu w związku z odpaleniem rac i wywieszeniem wielkoformatowych flag na murach Zamku Królewskiego. Za akcję odpowiadają kibice Cracovii, którzy w ten sposób rozpoczęli świętowanie 120-lecia klubu. Wylegitymowano 125 osób, a trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku publicznego.

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Nagrania i zdjęcia pokazujące to, co działo się w sobotę rano na Wawelu, są szeroko udostępniane w internecie. Oficer prasowy krakowskiej komendy miejskiej kom. Piotr Szpiech poinformował, że do incydentu doszło około godz. 9.

W rejonie Zamku Królewskiego na Wawelu pojawiła się liczna grupa kibiców Cracovii, która wywiesiła wielkoformatowe flagi w barwach klubowych na wawelskich murach od strony Wisły, a na bulwarach wiślanych odpaliła dwukolorowe race.

O zdarzeniu policję poinformowała straż zamku na Wawelu. Według rzecznika na miejsce skierowano policjantów, którzy wylegitymowali 125 kibiców. Trzy osoby zostały ukarane mandatem karnym w wysokości 500 zł za zakłócanie porządku publicznego. W stosunku do pozostałych osób będzie prowadzone postępowanie pod kątem zakłócenia porządku oraz naruszenia innych przepisów porządkowych w miejscu publicznym.

Policjant zapowiedział, że funkcjonariusze w ramach postępowania będą analizować materiał dowodowy, również pod kątem naruszenia innych przepisów.

Mundurowi zabezpieczają monitoring i ustalają świadków zdarzenia.