Magda Linette nie zagra w finale turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w 's-Hertogenbosch. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym boju z Barborą Krejcikovą 4:6, 6:7 (4-7).

Magda Linette / Teresa Suarez / PAP/EPA

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Linette zajmuje 60. miejsce w rankingu, a Krejcikova 45. Czeszka to jednak wiceliderka listy WTA z 2022 roku, a w Wielkim Szlemie zanotowała triumfy w Wimbledonie i French Open. W regularnym osiąganiu świetnych wyników przeszkadzają jej jednak częste problemy zdrowotne.

Polka zaprezentowała się w sobotę bardzo dobrze, ale na wracającą do formy Krejcikovą to nie wystarczyło. W pierwszym secie 34-letnia Poznanianka pierwsza uzyskała przełamanie, a miało to miejsce w trzecim gemie. Rywalka natychmiast jednak odrobiła stratę. Czeszka na dobre inicjatywę przejęła wychodząc na 5:3. Kilka minut późnej zamknęła seta.

Drugi miał podobny przebieg. Znów pierwsza przewagę osiągnęła Linette. Prowadziła 5:3 i serwowała na wygraną w partii, ale Krejcikova odrobiła przełamanie. Ostatecznie potrzebny był tie-break.

Ponownie początek należał do Polki, która zdobyła trzy pierwsze punkty. Później jednak pięć z rzędu padło łupem rywalki. Chwilę później Czeszka cieszyła się z pierwszego awansu do finału imprezy WTA od wspomnianego triumfu w Wimbledonie 2024.

To było ich piąte spotkanie i czwarta wygrana Krejcikovej.

Czeszka o dziewiąty tytuł w karierze powalczy z lepszą w parze Robin Montgomery (USA) - Ajla Tomljanovic (Australia).