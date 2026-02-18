Panel niezależnych ekspertów powołanych przez Radę Praw Człowieka ONZ ocenił, że zarzuty wobec Jeffreya Epsteina i jego współpracowników mogą spełniać kryteria zbrodni przeciwko ludzkości. Wskazują na to miliony dokumentów ujawnionych przez amerykański wymiar sprawiedliwości.

  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Zobacz również:

Według ekspertów cytowanych przez agencję Reutera dokumenty sądowe wskazują na istnienie globalnej organizacji przestępczej, która dopuściła się czynów spełniających prawne kryterium zbrodni przeciwko ludzkości

Skala, systematyczność i transgraniczny charakter tych przestępstw wobec kobiet i dziewcząt są tak poważne, że mogą być uznane za zbrodnie przeciwko ludzkości.

Zespół ekspertów podkreślił, że zbrodnie te były popełniane w kontekście suprematystycznych przekonań, rasizmu, korupcji oraz skrajnej mizoginii. Ofiarami były kobiety i dziewczęta z różnych stron świata, które padły ofiarą komercjalizacji i dehumanizacji.

Ujawnienie akt i ochrona ofiar

Eksperci zwrócili uwagę, że sposób udostępnienia akt sprawy przez amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości doprowadził do ujawnienia poufnych informacji dotyczących ofiar. W dokumentach zidentyfikowano ponad 1200 osób pokrzywdzonych przez Epsteina i jego współpracowników.

W listopadzie ubiegłego roku Kongres USA przyjął ustawę o przejrzystości akt Epsteina, nakładającą na resort sprawiedliwości obowiązek publikacji wszystkich niejawnych materiałów. 

Choć termin minął w grudniu, dokumenty udostępniono dopiero w styczniu, a publikacja bazy danych była obarczona licznymi błędami, w tym ujawnieniem nazwisk ofiar.

Jeffrey Epstein został w 2008 roku skazany za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 roku usłyszał kolejne zarzuty dotyczące handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku, według oficjalnej wersji wydarzeń popełnił samobójstwo w areszcie.