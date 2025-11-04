To nie będzie zwykły terminal kontenerowy, a cały przylądek, na którym powstanie nowy port - tak ma się zmienić wybrzeże w Świnoujściu. Zarząd Morskich Portów w Szczecinie i Świnoujściu zmienia koncepcję i zapowiada usypanie Przylądka Pomerania. Władze Portu mówią o historycznym rozmachu. 186 hektarów nowego lądu, blisko 3 km nowego nabrzeża z falochronem, tor podejściowy oraz basen portowy o głębokości 17 metrów, a przede wszystkim Głębokowodny Terminal Kontenerowy z nabrzeżem o długości 1,3 km oraz zdolnością przeładunkową 2 mln TEU rocznie - oto założenia Przylądku Pomerania.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało budowę nowego polskiego portu zewnętrznego w Świnoujściu.

Przylądek Pomerania zostanie wybudowany wyłącznie przez polskie podmioty.

Terminal będzie przygotowany do podwójnego, cywilno-wojskowego wykorzystania i będzie najbardziej ekologicznym portem na Bałtyku z zeroemisyjnymi technologiami.

Do terminala będzie prowadził 2-kilometrowy układ drogowy.

Terminal będzie mógł obsłużyć największe na Bałtyku kontenerowce.

Powstanie tam infrastruktura wodno-kanalizacyjna, informatyczna, sanitarna oraz budynki dla straży granicznej, celnej i służb sanitarnych.

Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Jak informuje reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska, okazuje się, że zespół portów z inwestycją został sam. Belgijsko-katarskie konsorcjum, które miało zbudować głębokowodny terminal kontenerowy, wycofało się, a na ostatnie spotkanie jeden z partnerów nawet nie dotarł, umowa z nimi wygasła.

W moim przekonaniu realizujemy Przylądek Pomerania samodzielnie i jesteśmy do tego przygotowani - i organizacyjnie, i finansowo - mówił w poniedziałek w Szczecinie Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów w Szczecinie i Świnoujściu.

Do usypania nowego przylądka potrzeba ponad 20 milionów ton piasku. To nowa koncepcja. Port uznał, że budowa terminala w wersji przygotowanej za czasów poprzedniego rządu byłaby ekonomicznie nieopłacalna.

Opracowaliśmy od podstaw nową koncepcję rozwoju portu w Świnoujściu, bo poprzednia była wadliwa, nie miała zagwarantowanego finansowania, a jej realizacja była opóźniona. Zbudujemy Przylądek Pomerania, najbardziej ambitny projekt w 75-letniej historii Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście i jedną z najbardziej spektakularnych inwestycji na Bałtyku. Głębokowodny Terminal Kontenerowy będzie główną, ale nie jedyną częścią tego ogromnego projektu. Do portu będą wpływać największe kontenerowce świata, zapewniając Polsce przez dziesięciolecia wpływy do budżetu. Dzięki tej inwestycji wzmocni się bezpieczeństwo naszego kraju i obecność Polski na morzu - mówił z kolei Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny w resorcie za gospodarkę morską.

Pomerania ma zwiększyć zdolności logistyczne i obronne Polski

Przylądek Pomerania stanie się hubem przeładunkowym obsługującym zarówno międzynarodowe relacje międzykontynentalne, jak i zaplecze Europy Środkowej - Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, a nawet Austrii i Węgier. Terminal będzie też przygotowany do podwójnego, cywilno-wojskowego wykorzystania, co znacząco zwiększy zdolności logistyczne i obronne kraju.

Nowy terminal będzie najbardziej ekologicznym portem na Bałtyku

Terminal powstanie na wschód od falochronu LNG, na zalądowionym obszarze Zatoki Pomorskiej. Będzie przystosowany do obsługi największych oceanicznych kontenerowców wpływających na Bałtyk. Terminal będzie zdolny do jednoczesnej obsługi trzech statków: dwóch o długości 400 metrów i jednego o długości 250 metrów. Koszt budowy zakresu, za który odpowiada ZMPSiŚ, to ok. 1,5 mld złotych. W budżecie państwa jest też ponad 7 mld złotych na pogłębienie 70 kilometrów toru podejściowego do portu, nowego basenu portowego oraz infrastruktury lądowej zasilającej port, węzłów drogowych oraz kolejowych.

Nowy terminal będzie też najbardziej ekologicznym portem na Bałtyku. Zastosowane zostaną zeroemisyjne technologie przeładunkowe oraz system zasilania statków z lądu, co ograniczy emisję hałasu i spalin. Ponadto na obszarze ponad 47 ha zostanie wybudowany nowy układ kolejowy i drogowy. Powstaną dwa tory dojazdowe o dł. ponad 3 km. Na samym terminalu powstanie bocznica kolejowa. Do terminala będzie prowadził układ drogowy o długości 2 km. Powstanie infrastruktura wodno-kanalizacyjna, informatyczna, sanitarna oraz budynki dla straży granicznej, celnej i służb sanitarnych.