Sejm w środowym głosowaniu nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego ws. ustawy łańcuchowej. Miała ona wprowadzić m.in. zakaz trzymania psów na uwięzi, zmieniała również przepisy dotyczące kojców dla psów - m.in. ta regulacja wzbudziła sprzeciw głowy państwa. Za przyjęciem tej ustawy opowiedziało się we wrześniu 280 posłów, w tym 49 z PiS - również Jarosław Kaczyński głosował "za". Sprawdzamy, jak teraz głosowali posłowie ws. odrzucenia prezydenckiego weta.

Posłowie podczas środowych obrad Sejmu nad prezydenckim wetem ws. ustawy łańcuchowej

PiS: Nikt nie zagłosował za odrzuceniem weta

Ustawę łańcuchową we wrześniowym głosowaniu poparło 49 posłów Prawa i Sprawiedliwości - w tym lider ugrupowania Jarosław Kaczyński.

Wówczas przeciw było 84 posłów, wstrzymało się 30, a 25 parlamentarzystów z ramienia PiS nie głosowało.

Z kolei w środowym głosowaniu nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie zagłosował za odrzuceniem prezydenckiego weta ani nikt się nie wstrzymał.

Nie głosowało 13 posłów PiS - jeden z nich to Jarosław Kaczyński. Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM Jakub Rybski, powodem jego nieobecności miało być przeziębienie.

KO: Wszyscy głosujący za odrzuceniem weta

We wrześniu ustawę łańcuchową poparło 151 posłów z ramienia Koalicji Obywatelskiej, a 6 wówczas nie głosowało. Nikt się wtedy nie wstrzymał.

W środę za odrzuceniem weta prezydenta podniosło rękę 155 parlamentarzystów, a nie głosowała jedna osoba. Tym razem podobnie nikt nie wstrzymał się od głosu.

PSL, Polska 2050, Lewica i Razem: Zgodnie za odrzuceniem weta

Podobnie jak posłowie KO, parlamentarzyści z ramienia PSL, Polski 2050, Lewicy i Partii Razem we wrześniu głosowali "za" zwolnieniem psów z łańcuchów.

Nikt się wówczas nie wstrzymał, a nie głosowały pojedyncze osoby - 6 z PSL, 2 z Polski 2050 i 3 z Lewicy.

W sprawie odrzucenia weta prezydenta było podobnie - wszyscy obecni z tych partii podnieśli rękę "za". W głosowaniu w środę wzięli udział wszyscy posłowie Polski 2050 i Lewicy, z kolei z ramienia PSL nieobecna była jedna osoba.

Warto zauważyć, że koło Razem od września zmniejszyło się o jedną posłankę - Paulinę Matysiak. Parlamentarzystka, która we wrześniu w barwach Partii Razem poparła ustawę łańcuchową, w środę zagłosowała za odrzuceniem weta Karola Nawrockiego.

Konfederacja, partia Brauna i Republikanie: Przeciwko ustawie i odrzuceniu weta

Przedstawiciele Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, czyli partii Grzegorza Brauna, a także koło Republikanie we wrześniu sprzeciwili się ustawie łańcuchowej.

Nie głosowały wówczas pojedyncze osoby - 2 z Konfederacji i 1 z partii Brauna. Nikt z tych ugrupowań się nie wstrzymał.

Podobnie wyglądały ich głosy ws. odrzucenia weta Karola Nawrockiego - również nikt się nie wstrzymał. Przeciwko było 10 posłów Konfederacji, a 6 nie głosowało. Z Konfedracji Korony Polskiej "przeciw" zagłosowało 2 posłów, a jeden był nieobecny.

Z kolei wszyscy Republikanie - identycznie, jak we wrześniu - głosowali w środę i byli "przeciw".

Niezrzeszeni nie zmienili zdania

Niezrzeszeni pozostają zgodni w stosunku do wrześniowego głosowania. Wówczas - kiedy było to 4 parlamentarzystów - 3 głosowało "za", a 1 "przeciw" ustawie łańcuchowej.

W środę - w większym o Paulinę Matysiak składzie - nikt nie zmienił zdania. 4 parlamentarzystów - w tym Paulina Matysiak - opowiedziało się za odrzuceniem prezydenckiego weta. Poseł Tomasz Rzymkowski, który we wrześniu sprzeciwił się ustawie, również zagłosował "przeciw" odrzuceniu weta Karola Nawrockiego.