Opublikowano czerwone noty Interpolu dot. podejrzanych o dokonanie aktów dywersji na rzecz Rosji - Ołeksandra Kononova i Jewhenija Ivanova - przekazała w środę wieczorem policja. Prokuratura postawiła mężczyznom zarzuty dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Yevhenii Ivanov (L) i Oleksander Kononov (P) - ścigani ws.aktów dywersji na polskiej kolei / Policja

Sekretariat Generalny Interpolu przekazał do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP informację o publikacji czerwonych not Interpolu dot. podejrzanych o dokonanie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Rosji - poinformowała w środę Komenda Głowna Policji.

Chodzi o Jewhienija Iwanowa i Ołeksandra Kononowa.

"17 grudnia br. Sekretariat Generalny Interpolu przekazał do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP informację, że zostały opublikowane czerwone noty dot. podejrzanych o dokonanie w powiecie garwolińskim w dniach 15-16 listopada br. aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej" - poinformowała na platformie X Komenda Główna Policji.

O sprawie poinformował również szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Za mężczyznami podejrzanymi o dokonanie w powiecie garwolińskim aktów dywersji na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej wystawiono czerwone noty Interpolu" - napisał na platformie X szef MSWiA.



