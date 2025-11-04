Waszyngton naciska na Izrael, by ten umożliwił zagranicznym dziennikarzom wjazd do Strefy Gazy - informuje portal Times of Israel. Mimo trwającego od października rozejmu i nacisków ze strony amerykańskiej administracji, izraelskie władze wciąż utrzymują zakaz, tłumacząc go względami bezpieczeństwa.

Zniszczenia w Gazie, stolicy Strefy Gazy (zdjęcie listopada 2025 r.) / OMAR AL-QATTAA/AFP / East News

Amerykańska administracja już wcześniej wzywała Izrael do wpuszczenia przedstawicieli prasy do Strefy Gazy, ale ta kwestia nadal nie jest priorytetem Waszyngtyonu - napisał Times of Israel, powołując się na źródła w amerykańskim rządzie.

Izraelskie "nie" dla zagranicznych reporterów w Strefie Gazy

Od 10 października w Strefie Gazy trwa rozejm w wojnie Izraela z Hamasem. Izraelskie wojska wciąż kontrolują ok. połowy palestyńskiego terytorium. Od wybuchu wojny, czyli już od ponad dwóch lat, izraelski rząd nie pozwala na wjazd zagranicznych reporterów, argumentując to zagrożeniem zarówno dla nich, jak i dla żołnierzy.

Zrzeszające zagranicznych dziennikarzy Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej w Izraelu i na Terytoriach Palestyńskich (FPA) złożyło w tej sprawie skargę przed Sądem Najwyższym. Dwa tygodnie temu trybunał ponownie rozpatrywał sprawę i dał rządowi 30 dni na aktualizację tej polityki, zaznaczając, że wprowadzenie rozejmu znacząco zmieniło sytuację.

Zginęło prawie 200 palestyńskich dziennikarzy

Konflikt w Strefie Gazy był w dużej mierze opisywany przez palestyńskich dziennikarzy ze Strefy Gazy, którzy samodzielnie relacjonowali te wydarzenia, współpracując też z redakcjami z państw arabskich i zachodnich.

Według amerykańskiej organizacji Komitet Obrony Dziennikarzy podczas wojny od izraelskiego ognia zginęło 198 palestyńskich dziennikarzy i pracowników mediów.