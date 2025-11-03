Zapadły kluczowe decyzje dotyczące jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawców wszystkich trzech odcinków zachodniej obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Jednym z elementów nowej trasy będzie pięciokilometrowy tunel pod Odrą, który stanie się najdłuższym tunelem w Polsce.

Powstanie najdłuższy tunel drogowy w Polsce (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Tunel pod Odrą - inżynieryjny gigant na mapie Polski

Najbardziej spektakularnym elementem inwestycji będzie pięciokilometrowy tunel, który połączy Police z Goleniowem. To właśnie on stanie się najdłuższym tunelem drogowym w Polsce, przebiegającym pod nurtem Odry oraz terenami przemysłowymi zakładów chemicznych. Tak zaawansowanego technologicznie przedsięwzięcia w polskim budownictwie drogowym jeszcze nie było.

Tunel zostanie wydrążony przez specjalistyczną maszynę TBM (Tunnel Boring Machine) o imponującej średnicy niemal 15 metrów. Dno konstrukcji znajdzie się aż 51 metrów pod powierzchnią ziemi, a jezdnia będzie przebiegać na głębokości do 45 metrów. W tunelu powstaną dwie równoległe nawy - po jednej dla każdego kierunku ruchu. Każda z nich pomieści dwa pasy oraz pas awaryjny, co zapewni komfort i bezpieczeństwo podróżującym. Dla bezpieczeństwa użytkowników przewidziano aż 19 przejść ewakuacyjnych pomiędzy nawami.

Porównując nowy tunel pod Odrą z dotychczasowym rekordzistą - tunelem w Świnoujściu - różnice są znaczące. Tunel w Świnoujściu posiada tylko jedną nawę z ruchem dwukierunkowym, podczas gdy szczecińska przeprawa będzie znacznie bardziej zaawansowana, oferując dwie niezależne nawy, każdą z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym.

Ambitny harmonogram i ogromne wyzwania

Budowa zachodniej obwodnicy Szczecina zostanie zrealizowana w formule "projektuj i buduj". Oznacza to, że wybrani wykonawcy najpierw przygotują szczegółowe projekty wykonawcze, a następnie przystąpią do prac w terenie. Dwa pierwsze odcinki - Kołbaskowo-Dołuje oraz Dołuje-Police - mają zostać oddane do użytku w 2029 roku.

Największe wyzwanie stanowi jednak realizacja tunelu pod Odrą, którego budowa potrwa najdłużej. Kierowcy będą mogli skorzystać z tej imponującej przeprawy w 2033 roku, po zakończeniu drążenia i kompleksowego wyposażenia obiektu.