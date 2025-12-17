Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę o wydatkach na obronność (NDAA). Budżet opiewa na 901 miliardów dolarów i obejmuje nie tylko zwiększone środki na siły zbrojne USA, ale także wsparcie dla Ukrainy i państw bałtyckich oraz inwestycje w bazy wojskowe w Polsce. W dokumencie znalazło się też szereg ograniczeń dotyczących wycofywania amerykańskich wojsk z Europy.

Kongres zatwierdził budżet obronny USA w wysokości 901 mld dolarów.

Ustawa zakłada wzrost wynagrodzeń dla żołnierzy o 4 proc.

Przewidziano w niej też 400 mln dolarów na wsparcie militarne dla Ukrainy, 175 mln dolarów na wzmocnienie obronności państw bałtyckich i 504 mln dolarów na inwestycje w polskie bazy wojskowe.

W środę amerykański Kongres przegłosował ustawę o wydatkach na obronność, ustanawiając budżet w wysokości 901 miliardów dolarów. To o 8 miliardów więcej, niż pierwotnie wnioskował prezydent Donald Trump. Ustawa została przyjęta zdecydowaną większością głosów zarówno w Senacie (77:20), jak i w Izbie Reprezentantów. Dokument przewiduje m.in. 4-procentowy wzrost wynagrodzeń dla żołnierzy oraz szereg zapisów dotyczących polityki zagranicznej, często sprzecznych z dotychczasową linią administracji Trumpa.

Ograniczenia w wycofywaniu wojsk z Europy

Jednym z kluczowych zapisów nowej ustawy jest ograniczenie możliwości wycofywania amerykańskich wojsk z Europy. Pentagon nie będzie mógł zredukować liczby żołnierzy USA na Starym Kontynencie poniżej 76 tysięcy na okres dłuższy niż 45 dni, dopóki nie przedstawi szczegółowych raportów uzasadniających taką decyzję. Raporty te muszą wykazać, że ewentualna redukcja jest zgodna z interesami bezpieczeństwa narodowego USA oraz została skonsultowana ze wszystkimi sojusznikami NATO.

To reakcja na wcześniejsze plany Pentagonu dotyczące wycofania brygady piechoty z Rumunii, które spotkały się z krytyką zarówno demokratów, jak i republikanów. Obecnie w Europie stacjonuje ponad 80 tysięcy amerykańskich żołnierzy, z czego około 10 tysięcy w Polsce.

Wsparcie dla Ukrainy i państw bałtyckich

W ustawie przewidziano 400 milionów dolarów na program Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), w ramach którego USA zakupią uzbrojenie dla Ukrainy. Dodatkowo, 175 milionów dolarów zostanie przeznaczone na program Baltic Security Initiative, mający na celu wzmocnienie obronności Litwy, Łotwy i Estonii. Program BSI ma stać się stałym elementem polityki Pentagonu.

W dokumencie znalazły się także zapisy dotyczące wsparcia dla działań na rzecz odzyskania ukraińskich dzieci porwanych przez Rosję oraz ograniczenia w podróżach zagranicznych szefa Pentagonu do czasu przedstawienia Kongresowi nagrań z operacji przeciwko przemytnikom narkotyków na Morzu Karaibskim.

Inwestycje w polskie bazy wojskowe

Wśród szczegółowych zapisów ustawy wymieniono osiem inwestycji w bazach wojskowych w Polsce, gdzie stacjonują siły amerykańskie. Najważniejsze lokalizacje to poligon w Drawsku Pomorskim, baza sił lądowych w Powidzu oraz bazy lotnicze w Łasku i Wrocławiu.

Łączna wartość tych inwestycji wynosi 504 miliony dolarów, co ma wzmocnić infrastrukturę i zdolności operacyjne wojsk USA w regionie.

Brak środków na European Deterrence Initiative

W odróżnieniu od poprzednich lat, w tegorocznej ustawie nie znalazły się środki na program European Deterrence Initiative (EDI), z którego finansowano zwiększoną obecność wojsk amerykańskich w Europie oraz inwestycje infrastrukturalne. W zeszłym roku na ten cel przeznaczono niemal 3 miliardy dolarów.