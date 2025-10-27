Referendum dotyczące odwołania Rady Gminy Malechowo (woj. zachodniopomorskie), przeprowadzone w niedzielę, zostało uznane za nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Poinformowała o tym koszalińska delegatura Krajowego Biura Wyborczego. Do urn poszło 1216 mieszkańców, podczas gdy wymagany próg wynosił 1563 osoby.

  • Referendum ws. odwołania Rady Gminy Malechowo w woj. zachodniopomorskim było nieważne.
  • Powodem była zbyt niska frekwencja.
  • Organizatorzy głosowania zarzucają radnym m.in. dezorganizację pracy urzędu.
W głosowaniu oddano 1201 ważnych głosów, z czego 1158 było za odwołaniem rady, a 43 przeciw. 

Aby referendum było ważne, musiałoby wziąć w nim udział co najmniej 3/5 osób, które głosowały w ostatnich wyborach samorządowych w 2024 roku.

Referendum zorganizowano na wniosek grupy mieszkańców, którzy zarzucali radnym m.in. forsowanie własnych stanowisk, blokowanie działań wójta oraz dezorganizację pracy urzędu

W Radzie Gminy zasiada 15 radnych, a wójt Krzysztof Jarotek może liczyć na poparcie siedmiu z nich.

Wybory samorządowe, w tym wybory wójtów i rad gmin, odbędą się ponownie w 2029 roku.