Referendum dotyczące odwołania Rady Gminy Malechowo (woj. zachodniopomorskie), przeprowadzone w niedzielę, zostało uznane za nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Poinformowała o tym koszalińska delegatura Krajowego Biura Wyborczego. Do urn poszło 1216 mieszkańców, podczas gdy wymagany próg wynosił 1563 osoby.
W głosowaniu oddano 1201 ważnych głosów, z czego 1158 było za odwołaniem rady, a 43 przeciw.
Aby referendum było ważne, musiałoby wziąć w nim udział co najmniej 3/5 osób, które głosowały w ostatnich wyborach samorządowych w 2024 roku.
Referendum zorganizowano na wniosek grupy mieszkańców, którzy zarzucali radnym m.in. forsowanie własnych stanowisk, blokowanie działań wójta oraz dezorganizację pracy urzędu.
W Radzie Gminy zasiada 15 radnych, a wójt Krzysztof Jarotek może liczyć na poparcie siedmiu z nich.
Wybory samorządowe, w tym wybory wójtów i rad gmin, odbędą się ponownie w 2029 roku.