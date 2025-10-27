Ponad 20 ton nielegalnych odpadów zatrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w woj. lubuskim. W czasie kontroli ciężarówki okazało się, że dokumenty przewozowe nie do końca odpowiadają rzeczywistości.

Ciężarówka zatrzymana przez funkcjonariuszy / Krajowa Administracja Skarbowa /

KAS zatrzymała duży transport nielegalnych odpadów.

Stało się to na drodze ekspresowej S3 w woj. lubuskim.

Kierowca będzie musiał zapłacić kilkutysięczny mandat, a towar, który wiózł, zatrzymano.

Więcej aktualnych informacji na stronie RMF24.pl

Opisana sytuacja miała miejsce na drodze ekspresowej S3. Auto kontrolowane przez KAS i policję miało przewozić z Danii odzież używaną do miejscowości w woj. śląskim.

W naczepie znaleziono wspomnianą odzież, jak również urządzenia elektryczne, buty, bieliznę, koce, zabawki i kosmetyki.

Ładunek, sklasyfikowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jako odpad mieszany, nie był zgłoszony w odpowiednim systemie.

Kierowca nie posiadał również licencji na wwóz odpadów na terytorium kraju, a odbiorca nie miał pozwolenia na ich przetwarzanie.

Kierowca, Polak, został przesłuchany i ukarany mandantem w kwocie 7,5 tys. zł.

Towar, który przewoził, został zatrzymany.