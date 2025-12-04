W Wiśle powstała nowa atrakcja turystyczna, która już od pierwszych dni przyciąga tłumy odwiedzających. Drewniana wieża widokowa ze ścieżką w koronach drzew stanęła na Wierchu Skalnity i zachwyca nie tylko panoramą Beskidów, ale też oryginalną konstrukcją. Jeden z tarasów ma kształt dłoni, z której można podziwiać zapierające dech w piersiach widoki

Nowa wieża widokowa w Wiśle to 38-metrowa konstrukcja wykonana w całości z drewna robinii akacjowej.

Obiekt stanął przy górnej stacji kolei krzesełkowej Skolnity, w samym sercu miasta. Do platformy widokowej prowadzi 720-metrowa ścieżka w koronach drzew, a samo podejście do wejścia to dodatkowe 680 metrów.

Z tarasu na szczycie wieży rozciąga się imponująca panorama Beskidów, Śląska Cieszyńskiego, a przy dobrej pogodzie można dostrzec nawet Tatry.





Taras w kształcie dłoni

Nietypowym elementem wieży są tarasy w kształcie dłoni. Każdy palec tej dłoni to jeden taras, więc można z nich oglądać piękne widoki na całe Beskidy.

To pierwsza tego typu atrakcja w województwie śląskim.





Wieża została otwarta dla zwiedzających 2 grudnia. Obiekt jest dostępny codziennie od 9:00 do 15:00, a ostatnie wejście możliwe jest godzinę przed zamknięciem.

Na miejscu jest bezpłatny parking przy dolnej stacji kolei, jednak na szczyt nie można wjechać samochodem. Oprócz wieży, na turystów czekają także karczma, plac zabaw, tężnia solankowa, a zimą dwie trasy narciarskie oraz wyciąg taśmowy dla początkujących i do jazdy na sankach.

Wieża widokowa na Wierchu Skalnity (763 m n.p.m.), często nazywanym "dachem" Wisły, już teraz cieszy się ogromnym zainteresowaniem. To kolejny dowód na to, że ścieżki w chmurach i wieże widokowe stają się prawdziwym hitem wśród atrakcji turystycznych w polskich górach.











