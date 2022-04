Czy zaplanowany wyjazd się odbędzie? Czy mój lot nie zostanie w ostatniej chwili odwołany? Takie pytania zadają sobie pasażerowie samolotów, którzy planują majówkowe podróże. Port lotniczy w Szczecinie-Goleniowe zapewnia, że będzie działał zgodnie z harmonogramem.

/ Shutterstock

Kontrolerzy na szczecińskim lotnisku nie strajkują, nie ma więc zagrożenia, że port lotniczy Szczecin-Goleniów nagle stanie - informuje reporterka RMF FM - Aneta Łuczkowska.

Niezagrożone są połączenia międzynarodowe oraz te do Krakowa. Natomiast jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o loty do i z Warszawy – to jedna wielka niewiadoma.

Z jednej strony lotnisko w Goleniowie jest wpisane na rządową listę lotnisk strategicznych i połączenia muszą być utrzymane. Z drugiej, jeśli samolot nie zostanie odprawiony na Okęciu czy w Modlinie, to zwyczajnie nie wystartuje.

Lotniska już szykują się na ewentualne przekierowanie zagranicznych czarterów z Warszawy, ale z powodu odległości obiekt pod Szczecinem jest na końcu listy lotnisk branych pod uwagę.