Punkt szczepień przeciw COVID-19 funkcjonujący przy szpitalu klinicznym nr 2 na Pomorzanach kończy działalność. Ostatnie szczepienie wykona w najbliższą środę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To już ostatnia szansa się zaszczepić. Punkt szczepień uruchomiony w szpitalu na Pomorzanach otworzy się po raz ostatni 29 czerwca, w godzinach 15.15-18.00, w budynku G (w siedzibie Przychodni Przyklinicznej).

Obowiązują wcześniejsze zapisy na ustalenie konkretnej godziny szczepienia. Wszystkie niezbędne formularze czekają na pacjentów na miejscu.

Jeśli dla kogoś motywacją do szczepień jest wyjazd wakacyjny ,to już ostatni dzwonek, by zrobić to szybko, sprawnie, przyjemnie i profesjonalnie właśnie w tym punkcie - mówi Bogna Bartkiewicz, rzecznik szpitala na Pomorzanach w Szczecinie.

Od początku realizacji narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 w punktach szczepień prowadzonych przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, w szpitalu na Pomorzanach i w hali Netto Arena podano 149 932 dawki szczepionki przeciw koronawirusowi.