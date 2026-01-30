Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie kierowca, który z blisko 4 promilami alkoholu w organizmie wjechał do rowu w miejscowości Grzybno w Zachodniopomorskiem. Okazało się, że wcześniej miał już trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.

Mężczyzna wjechał autem do rowu / KPP Sławno / Policja

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w rejonie miejscowości Grzybno. Policjanci, którzy jechali na inną interwencję, w przydrożnym rowie zauważyli Fiata Punto. Za kierownicą siedział 40-letni mieszkaniec Sławna.

Okazało się, że mężczyzna był kompletnie pijany. W organizmie miał blisko 4 promile alkoholu.

Podczas sprawdzania danych kierowcy policjanci ustalili również, że mężczyzna ma aż trzy aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

40-latek trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości w czasie obowiązywania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd aresztował go na trzy miesiące.

Butelka po alkoholu, która leżała w aucie mężczyzny / KPP Sławno / Policja

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. Jeżeli sprawca takiego czynu był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Taką samą karę przewiduje Kodeks karny za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych.

Ponieważ mężczyzna działał w recydywie, może mu grozić wyższy wymiar kary.



