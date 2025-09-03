Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla odcinka S10 Łowicz Wałecki - Piecnik. Jest to już szósty odcinek zachodniopomorskiej S10, który ubiega się o taką decyzję. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace budowlane ruszą na początku przyszłego roku.

Droga S10 ma docelowo połączyć Szczecin z aglomeracją warszawską. Będzie prowadzić przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń. W ten sposób trasa zapewni bezpośrednie skomunikowanie Pomorza Zachodniego, północnej Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego i Mazowsza.

Jak informuje GDDKiA, w sumie w województwie zachodniopomorskim trwa realizacja siedmiu odcinków drogi ekspresowej S10 o łącznej długości 100 km. Jednym z ważniejszych fragmentów jest właśnie odcinek Łowicz Wałecki - Piecnik, dla którego drogowcy złożyli niedawno wniosek o ZRID.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa tego odcinka będzie mogła rozpocząć się już na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku.

Umowy dla odcinków Piecnik - Wałcz i Suchań - Recz podpisane zostały w maju ubiegłego roku jako pierwsze, stąd dla nich wnioski o wydanie decyzji ZRID zostały złożone już w marcu tego roku. W kwietniu tego roku został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinka Cybowo - Łowicz Wałecki.

W maju z kolei zostały złożone wnioski dla kolejnych dwóch odcinków (Stargard - Suchań i Recz – Cybowo)

Wniosek o wydanie decyzji ZRID dla ostatniego odcinka (Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo) powinien zostać złożony na koniec listopada tego roku.