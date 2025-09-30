Co najmniej dziewięć osób poszkodowanych i kilkudziesięciu ewakuowanych - to bilans pożaru, do którego doszło w jednym z bloków w Koszalinie. W związku z pożarem w mieście zwołany zostanie sztab kryzysowy.

Dziewięć osób podtruło się dymem w wyniku pożaru w jednym z koszalińskich bloków (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do pożaru doszło w środę po godz. 19:00 w mieszkaniu na drugim piętrze wielorodzinnego budynku przy ul. Stanisława Moniuszki w Koszalinie.

Jak przekazał rzecznik prasowy zachodniopomorskich strażaków asp. Dariusz Schacht, poszkodowanych zostało co najmniej 9 osób, w tym jedna, którą nieprzytomną strażacy wynieśli z mieszkania objętego pożarem.

Poszkodowani to osoby w różnym wieku - starsi i młodsi. Onet podał, że wśród nich jest również dwoje dzieci. Wszyscy podtruli się dymem.

Zanim na miejsce przyjechały pierwsze zastępy straży pożarnej, z budynku ewakuowało się 35 osób; strażacy pomogli w opuszczeniu bloku kolejnym 40 osobom.

Budynek opuściło łącznie 75 osób. Do ewakuacji kilku z nich strażacy musieli użyć drabiny mechanicznej.

Onet podał, że jeszcze dziś w związku z pożarem pożaru zwołany zostanie sztab kryzysowy w mieście. Poinformowany został także nadzór budowlany, który sprawdzi, czy konstrukcja bloku nie została naruszona.