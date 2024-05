Na trzy miesiące trafił do aresztu 27-letni kierowca audi, który w ubiegłym tygodniu podczas ucieczki przed policyjnym patrolem jechał pod prąd Szosą Stargardzką w Szczecinie. Zmuszał innych kierowców do gwałtownej zmiany pasa. Mężczyzna wyprzedzał też w miejscach niedozwolonych.

Jechał "pod prąd" Szosą Stargardzką w Szczecinie Policja

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu. 27-letni kierowca audi nie zatrzymał się do policyjnej kontroli.

Uciekał drogą krajowa nr 10 od strony miejscowości Choszczno, drogą ekspresową S10, a następnie ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie - aż do Węzła Szczecin Kijewo. Tam jechał pod prąd. Zmuszał innych kierowców do gwałtownego hamowania i zjeżdżania na pobocze.

Poruszał się z dużą prędkością całą szerokością jezdni. Kilkakrotnie omal nie zderzył się z pojazdami jadącymi z naprzeciwka.

Ostatecznie został zatrzymany przez stargardzkich policjantów na terenie Szczecina.

27-latek usłyszał już prokuratorskie zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz stworzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Sąd aresztował go tymczasowo na trzy miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.