Na dotację do wkładu własnego mogą liczyć absolwenci wybranych kierunków studiów. Szczecin dofinansuje im opłatę partycypacyjną do nowopowstających mieszkań w zasobach TBS. Na wsparcie mogą liczyć nauczyciele przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, informatycy czy medycy.

Wkład własny to 29% kosztów budowy wybranego lokalu z czego 15% pokryje gmina. / ZBiLK w Szczecinie /

W ramach programu "Dom dla absolwenta" do wzięcia jest 9 mieszkań. Do 1 lipca poszukiwani są absolwenci zainteresowani partycypacją w ich budowie. Nabór dotyczy następujących specjalizacji zawodowych: wzornictwo (dizajn), sztuka mediów, nauczyciele przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, lekarze, pielęgniarki oraz informatycy.

Oferta dotyczy 9. mieszkań, które powstają w ramach budowy drugiego etapu osiedla Wrzosowe Wzgórze przy ul. Józefa Romana i ul. Szosa Polska w Szczecinie. Mieszkania są jedno lub dwupokojowe, wykończone "pod klucz" o pow. od ok 36 m2 do 50 m2.

W ramach programu absolwent lub osoba zatrudniona w Szczecinie otrzymuje wsparcie od miasta, które pokrywa część wkładu własnego wymaganego do wynajęcia mieszkania. Wkład własny to 29 proc. kosztów budowy wybranego lokalu z czego połowę pokryje gmina. Absolwent płaci pozostałą część.

Aby starać się o mieszkania w ramach programu “Dom dla Absolwenta" trzeba ukończyć szkołę średnią lub studia we wskazanym zawodzie lub być zatrudnionym przez pracodawcę na terenie Szczecina w zawodzie opisanym w ogłoszeniu. Dotyczy to też osób, które dopiero mają ofertę zatrudnienia lub prowadzą działalność gospodarczą. W dniu zawarcia umowy najmu absolwenci nie mogą mieć więcej niż 35 lat i posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania na terenie Szczecin.

Drugi etap osiedla Wrzosowe Wzgórze obejmuje wykonanie sześciu wielorodzinnych budynków, w których znajdą się 182 mieszkania. Każdy z budynków będzie wyposażony w windę. Dodatkowo, w ramach zagospodarowania terenu planuje się budowę dużego, publicznie dostępnego placu rekreacyjnego oraz fontanny. Oprócz tego na obszarze osiedla zaprojektowano także m. in.: boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, mini skatepark, plac zabaw, ławki, stojaki na rowery, miejsca postojowe, w tym dla osób niepełnosprawnych, altany rekreacyjne, a także drogi i chodniki. Na osiedlu będzie też dużo zieleni. W tym etapie zasadzonych będzie ponad 200 drzew, prawie 5800 sztuk krzewów i 1800 sztuk pnączy, bylin i traw ozdobnych. Zakończenie budowy drugiego etapu osiedla planowane jest w III kwartale tego roku.