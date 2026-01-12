W niedzielę nad ranem w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzkie) doszło do brutalnego ataku na personel medyczny. Agresywna kobieta, domagając się natychmiastowych badań, pobiła lekarza, ratownika oraz ratowniczkę. Policja poszukiwała agresorki. W poniedziałek 42-latka została zatrzymana.

Policjanci z Piotrkowa Tryb. szukają agresywnej kobiety, która wczoraj zaatakowała lekarza, pielęgniarkę i ratownika medycznego na SOR-rze/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do incydentu doszło około godziny 4:00 nad ranem w niedzielę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy ul. Rakowskiej w Piotrkowie (Łódzkie).

Kobieta wtargnęła do budynku i zażądała natychmiastowych badań lekarskich.

Według portalu piotrkowski24.pl agresorka miała pobić personel (ratownika, ratowniczkę oraz lekarza). Poszkodowani na szczęście nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

Po incydencie napastniczka uciekła, jeszcze przed przyjazdem policji.

W poniedziałek policja poinformowała, że 42-laka została zatrzymana.

Zabezpieczono monitoring

Zdarzenie zostało zarejestrowane przez szpitalny monitoring. Nagrania przekazano policji, która prowadziła czynności wyjaśniające i ustaliła tożsamość sprawczyni.

Od stycznia 2026 roku ratownicy medyczni podczas służby korzystają z pełnej ochrony funkcjonariusza publicznego. Za pobicie ratownika lub lekarza grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.