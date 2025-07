Koszmarny poranek na trasie ekspresowej S52. Jedna osoba zginęła w okolicy Bielska-Białej, gdzie doszło do dwóch wypadków. W korku jeden z kierowców podjął decyzję, by zawrócić i jechać pod prąd. Doszło do zderzenia.

Wypadek na S52 w pobliżu Bielska-Białej / PSP Bielsko-Biała / Zobacz również: Dwa pociągi na jednym torze. Dzieliło je 300 metrów

Poważny wypadek na Lubelszczyźnie. 5 osób w szpitalach Ekspresowa S52 w kierunku Cieszyna została zablokowana przed Bielskiem-Białą. W czwartek rano doszło tam do dwóch zdarzeń z udziałem czterech aut. Nie żyje jedna osoba - powiedział p.o. rzecznika bielskich policjantów asp. Przemysław Kozyra. Droga po pierwszym zdarzeniu zaczęła się korkować. Jeden z kierowców podjął decyzję, by zawrócić i jechać pod prąd. Zderzył się czołowo z innym pojazdem. Zginął na miejscu - powiedział policjant. Funkcjonariusze ustalą szczegóły wypadku. Wypadek na S52 pod Bielsko-Białą / PSP Bielsko-Biała / Trasa przed Bielskiem-Białą jest zablokowana. Organizowane są objazdy. Droga S52 na tym odcinku łączy Bielsko-Białą z granicą z Czechami w Cieszynie Boguszowicach. Wypadek na S52 pod Bielsko-Białą / PSP Bielsko-Biała /