Jan Urban jasno stawia sprawę dalszych występów Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. "Oczywiście zrobię wszystko, żeby Robert wrócił" - powiedział nowy selekcjoner Biało-Czerwonych.

Robert Lewandowski na treningu reprezentacji Polski / Sylwia Dąbrowa/Polska Press / East News

Jan Urban, nowy selekcjoner reprezentacji Polski, jasno zadeklarował, że zrobi wszystko, by Robert Lewandowski wrócił do kadry.

Lewandowski, rekordzista pod względem występów (158) i goli (85) w reprezentacji, zrezygnował z gry po odebraniu mu opaski kapitana przez Michała Probierza.

Urban podkreślił, że obecnie polska piłka nie może sobie pozwolić na brak Lewandowskiego w drużynie narodowej.

Nowy selekcjoner zamierza osobiście spotkać się z Lewandowskim, by wyjaśnić sytuację i podjąć decyzję na podstawie rozmowy.

Robert Lewandowski, który 21 sierpnia skończy 37 lat, jest rekordzistą w liczbie występów - 158 i goli - 85. 8 czerwca zrezygnował z gry w kadrze pod wodzą Michała Probierza w reakcji na to, że ówczesny selekcjoner pozbawił go funkcji kapitana, którą pełnił od 2014 roku i przekazał opaskę Piotrowi Zielińskiemu.

Działo się to dwa dni przed meczem eliminacji mistrzostw świata z Finlandią, który Biało-Czerwoni - bez Lewandowskiego w składzie, który już wcześniej zapowiedział absencję w nim - przegrali 1:2. Dwa dni później Probierz zrezygnował z dalszego prowadzenia reprezentacji.

Jan Urban: Nie możemy sobie na to pozwolić

Wyobraźmy sobie, bo nikt tego nie mówi, że Robert mówi: "ja naprawdę kończę z reprezentacją, chcę na koniec kariery skoncentrować się wyłącznie na klubie". Może tak być. Ja oczywiście zrobię wszystko, żeby tak się nie stało i żeby Robert wrócił, bo wiemy, w jakiej sytuacji jest polska piłka. Na dziś nie możemy sobie pozwolić, żeby Roberta nie było w tej reprezentacji - przyznał Urban na kanale PZPN Łączy nas Piłka.

Byliśmy na wielu turniejach ostatnio i to w zdecydowanej większości Robert był tym, który w dużej, bardzo dużej mierze pomógł nam awansować na te turnieje - dodał nowy selekcjoner.

Jak podkreślił, żeby lepiej ocenić całą sytuację zamierza się spotkań z Lewandowskim.

Nie będę na odległość oceniać tej sytuacji, ale na pewno będę miał okazję porozmawiać z Robertem. Nie będę miał problemu, żeby pojechać i z nim porozmawiać - zaznaczył i dodał, że nie ma w tym nic złego, że nowi trenerzy jeździli też np. do Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego.

Urban: Muszę zainteresowanego wysłuchać

Urban wskazał, że rozwiązywanie wszystkich problemów, nie tylko z Lewandowskim, będzie się odbywać na bazie rozmowy, dialogu.

Nie widzę innej możliwości. Wtedy będę mógł wykreować własną opinię na to, co się stało, jak to trzeba poukładać, ale postać Roberta dla naszej reprezentacji jest bardzo ważna. Wiek? Przepraszam, ale liczby, jakie osiąga są znakomite i osiąga je w lidze hiszpańskiej, a nie np. w Arabii Saudyjskiej - zauważył.

Trener odniósł się także do Zielińskiego, który decyzją Probierza zastąpił Lewandowskiego w roli kapitana.

Podobna sytuacja. Muszę zainteresowanego wysłuchać, dowiedzieć się, jak wyglądała sytuacja, jakie on ma spojrzenie, co on myśli - powiedział.

PZPN w środę ogłosił, że 63-letni Urban będzie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. W czwartek nowy opiekun Biało-Czerwonych spotka się z dziennikarzami na konferencji prasowej, która o godz. 12 odbędzie się na PGE Narodowym.