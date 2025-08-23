Policja z Gliwic poszukuje 5-miesięcznego chłopca oraz jego 17-letniej mamy. Od kilku dni nie ma z nimi kontaktu. Funkcjonariusze apelują o wszelkie informacje w tej sprawie.
Ostatni raz byli widziani we wtorek. 5-miesięczny Borys i 17-letnia mama Oliwia są w rodzinie zastępczej.
19 sierpnia mama zabrała chłopca ze sobą i od tej pory nie wiadomo, gdzie przebywają.
Jak informuje gliwicka policja, powołując się na opinię opiekunki, nastolatka nie jest odpowiednio przygotowana do tego, aby sprawować rodzicielską opiekę nad dzieckiem.
W chwili zaginięcia miała ze sobą m.in. czarny, dziecięcy wózek.
Kobieta ubrana była w czarną bluzę z długim rękawem i kapturem, jasne dżinsy oraz białe buty sportowe.
Nosi czarne, rozpuszczone włosy, jest szczupła. Miała też ze sobą czarną torebkę.
Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginionego chłopca lub jego matkę, bądź mają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ich odnalezienia, o pilny kontakt z: dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, tel. 47 859 22 55, lub najbliższą jednostką Policji - numer alarmowy 112.
Jak zaznaczają policjanci, każda, nawet z pozoru drobna informacja, może mieć kluczowe znaczenie.