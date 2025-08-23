Policja z Gliwic poszukuje 5-miesięcznego chłopca oraz jego 17-letniej mamy. Od kilku dni nie ma z nimi kontaktu. Funkcjonariusze apelują o wszelkie informacje w tej sprawie.

Policja z Gliwic poszukuje 5-miesięcznego chłopca oraz jego 17-letniej mamy. / Policja / Shutterstock

Ostatni raz byli widziani we wtorek. 5-miesięczny Borys i 17-letnia mama Oliwia są w rodzinie zastępczej.

19 sierpnia mama zabrała chłopca ze sobą i od tej pory nie wiadomo, gdzie przebywają.

Jak informuje gliwicka policja, powołując się na opinię opiekunki, nastolatka nie jest odpowiednio przygotowana do tego, aby sprawować rodzicielską opiekę nad dzieckiem.

W chwili zaginięcia miała ze sobą m.in. czarny, dziecięcy wózek.





/ Policja /

Kobieta ubrana była w czarną bluzę z długim rękawem i kapturem, jasne dżinsy oraz białe buty sportowe.

Nosi czarne, rozpuszczone włosy, jest szczupła. Miała też ze sobą czarną torebkę.

/ Policja /

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginionego chłopca lub jego matkę, bądź mają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ich odnalezienia, o pilny kontakt z: dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, tel. 47 859 22 55, lub najbliższą jednostką Policji - numer alarmowy 112.

Jak zaznaczają policjanci, każda, nawet z pozoru drobna informacja, może mieć kluczowe znaczenie.