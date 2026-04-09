Po ponad trzech latach prac renowacyjnych oficjalnie otwarto zabytkowy dworzec kolejowy w Czechowicach-Dziedzicach. Uroczystość stała się okazją do odsłonięcia tablicy upamiętniającej historyczne wydarzenie sprzed 103 lat – wręczenie buławy marszałka Polski francuskiemu dowódcy Ferdinandowi Fochowi.

/ Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach / Facebook

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Zabytkowy dworzec w Czechowicach-Dziedzicach, zbudowany w latach 1853-1855, przeszedł gruntowną modernizację.

Obiekt, który przez lata był świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych, dziś łączy tradycję z nowoczesnością. Jak podkreślił członek zarządu PKP SA Paweł Lisiewicz, „dworzec z połowy XIX wieku jest obecnie obiektem na wskroś nowoczesnym”.

Budynek został poddany termomodernizacji, wyposażony w energooszczędne rozwiązania oraz dynamiczną informację pasażerską. Oprócz funkcji kolejowych, w odnowionych wnętrzach znajdą się także czechowickie muzeum miejskie oraz Centrum Usług Społecznych.





Symbol przyjaźni polsko-francuskiej

Podczas uroczystości odsłonięto tablicę upamiętniającą wręczenie buławy marszałka Polski Ferdinandowi Fochowi.

Inskrypcja na tablicy głosi: „W uznaniu zasług dla odrodzonego państwa polskiego 2 maja 1923 roku na dworcu PKP w Dziedzicach Ferdynand Foch, marszałek Francji, z rąk generała Kazimierza Sosnkowskiego otrzymał buławę marszałka Polski”.

Tablica została ozdobiona orłem w koronie oraz repliką buławy, którą otrzymał francuski dowódca. Inicjatorem jej powstania było Stowarzyszenie Kawalerów Legii Honorowej i Narodowego Orderu Zasługi.

Ambasador Francji w Polsce, Etienne de Poncins, podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla relacji polsko-francuskich. Ten gest pozostaje do dziś symbolem relacji opartej na solidarności i szacunku. (…) Dziś oddajemy hołd naszej wspólnej historii – mówił podczas uroczystości.





Renowacja dworca trwała ponad trzy lata i kosztowała 61 milionów złotych, a środki pochodziły z budżetu państwa.

Obecnie na stację w Czechowicach-Dziedzicach docierają pociągi z Beskidów, Krakowa i Górnego Śląska.

Miasto, sąsiadujące od południa z Bielskiem-Białą, liczy ponad 35 tysięcy mieszkańców i zyskuje nowoczesny, a zarazem historyczny punkt na mapie regionu.







