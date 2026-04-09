W województwie lubelskim powstały cztery nowe rezerwaty przyrody: "Borowa Góra", "Dołhodęby", "Grabowy Las" oraz "Zabytów". To wyjątkowe miejsca, które mają chronić unikalne gatunki roślin i zwierząt, a także malownicze krajobrazy regionu. Dzięki ich utworzeniu Lubelszczyzna może pochwalić się już setką rezerwatów przyrody.

Cztery rezerwaty przyrody - "Borowa Góra", "Dołhodęby", "Grabowy Las", "Zabytów" – powstały w Lubelskiem. Ich ustanowienie ma na celu ochronę m.in. wąwozów czy miejsc, gdzie rosną storczyki purpurowe, 140-letnie dęby i ponad 100-letnie buki. Łącznie mamy już sto rezerwatów przyrody na terenie woj. lubelskiego - poinformowała Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie Beata Sielewicz.

Borowa Góra - królestwo storczyków

Rezerwat "Borowa Góra" znajduje się w gminie Tomaszów Lubelski i zajmuje ponad 3 hektary. To fragment zbocza rozległego wzniesienia, gdzie można spotkać jedną z najliczniejszych w tej części Polski populacji storczyka purpurowego.

Oprócz niego rosną tu także inne rzadkie i chronione gatunki, takie jak obuwik pospolity, storczyk kukawka, buławnik wielkokwiatowy, szafirek miękkolistny czy dzwonek syberyjski.



Dołhodęby - lasy z ponad 140-letnimi dębami

Rezerwat "Dołhodęby" w gminie Dołhobyczów obejmuje ponad 50 hektarów lasu, gdzie dominują dęby szypułkowe w wieku przekraczającym 140 lat.

W runie leśnym występuje kilka gatunków storczyków, a teren ten jest także miejscem gniazdowania rzadkich ptaków, takich jak dzięcioł średni, muchołówka mała czy orlik krzykliwy. Rezerwat stanowi również dogodne siedlisko dla nietoperzy.

Grabowy Las - malownicze wąwozy i bogactwo roślin

Rezerwat "Grabowy Las" imienia prof. Floriana Święsa, położony na terenie gminy Dzierzkowice, zajmuje ponad 95 hektarów. Chroni on system wąwozów na Wzniesieniach Urzędowskich, porośniętych wielogatunkowymi lasami liściastymi.

W runie leśnym można znaleźć liczne gatunki roślin chronionych. Mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy dotychczas zbierali tu grzyby i owoce runa leśnego, mogą to robić nadal.



Zabytów - ponad 100-letnie buki i rzadkie storczyki

Rezerwat "Zabytów" w gminie Skierbieszów obejmuje blisko 80 hektarów lasów z okazałymi, ponad 100-letnimi bukami. Występuje tu także rzadki na Lubelszczyźnie storczyk - żłobik koralowy.

Obecnie w województwie lubelskim znajduje się już 100 rezerwatów przyrody, które obejmują około 0,5 proc. powierzchni regionu, czyli ponad 12,5 tys. hektarów. Są to obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych, obejmujące torfowiska, bagna, starorzecza, cenne starodrzewy oraz fragmenty lasów zachowane w wysokim stopniu naturalności.

Czym jest rezerwat przyrody?

Rezerwat przyrody to obszar o wyjątkowych wartościach przyrodniczych, chroniony w celu zachowania naturalnych ekosystemów, siedlisk roślin i zwierząt oraz procesów przyrodniczych.

Dostęp do rezerwatów może być ograniczony, choć w niektórych z nich tworzone są ścieżki edukacyjne, które pozwalają na poznawanie ich bogactwa bez szkody dla przyrody.