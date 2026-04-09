W województwie lubelskim powstały cztery nowe rezerwaty przyrody: "Borowa Góra", "Dołhodęby", "Grabowy Las" oraz "Zabytów". To wyjątkowe miejsca, które mają chronić unikalne gatunki roślin i zwierząt, a także malownicze krajobrazy regionu. Dzięki ich utworzeniu Lubelszczyzna może pochwalić się już setką rezerwatów przyrody.
- Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl
Cztery rezerwaty przyrody - "Borowa Góra", "Dołhodęby", "Grabowy Las", "Zabytów" – powstały w Lubelskiem. Ich ustanowienie ma na celu ochronę m.in. wąwozów czy miejsc, gdzie rosną storczyki purpurowe, 140-letnie dęby i ponad 100-letnie buki. Łącznie mamy już sto rezerwatów przyrody na terenie woj. lubelskiego - poinformowała Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie Beata Sielewicz.
Rezerwat "Borowa Góra" znajduje się w gminie Tomaszów Lubelski i zajmuje ponad 3 hektary. To fragment zbocza rozległego wzniesienia, gdzie można spotkać jedną z najliczniejszych w tej części Polski populacji storczyka purpurowego.
Oprócz niego rosną tu także inne rzadkie i chronione gatunki, takie jak obuwik pospolity, storczyk kukawka, buławnik wielkokwiatowy, szafirek miękkolistny czy dzwonek syberyjski.
Rezerwat "Dołhodęby" w gminie Dołhobyczów obejmuje ponad 50 hektarów lasu, gdzie dominują dęby szypułkowe w wieku przekraczającym 140 lat.
W runie leśnym występuje kilka gatunków storczyków, a teren ten jest także miejscem gniazdowania rzadkich ptaków, takich jak dzięcioł średni, muchołówka mała czy orlik krzykliwy. Rezerwat stanowi również dogodne siedlisko dla nietoperzy.
Rezerwat "Grabowy Las" imienia prof. Floriana Święsa, położony na terenie gminy Dzierzkowice, zajmuje ponad 95 hektarów. Chroni on system wąwozów na Wzniesieniach Urzędowskich, porośniętych wielogatunkowymi lasami liściastymi.
W runie leśnym można znaleźć liczne gatunki roślin chronionych. Mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy dotychczas zbierali tu grzyby i owoce runa leśnego, mogą to robić nadal.
Rezerwat "Zabytów" w gminie Skierbieszów obejmuje blisko 80 hektarów lasów z okazałymi, ponad 100-letnimi bukami. Występuje tu także rzadki na Lubelszczyźnie storczyk - żłobik koralowy.
Obecnie w województwie lubelskim znajduje się już 100 rezerwatów przyrody, które obejmują około 0,5 proc. powierzchni regionu, czyli ponad 12,5 tys. hektarów. Są to obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych, obejmujące torfowiska, bagna, starorzecza, cenne starodrzewy oraz fragmenty lasów zachowane w wysokim stopniu naturalności.
Rezerwat przyrody to obszar o wyjątkowych wartościach przyrodniczych, chroniony w celu zachowania naturalnych ekosystemów, siedlisk roślin i zwierząt oraz procesów przyrodniczych.
Dostęp do rezerwatów może być ograniczony, choć w niektórych z nich tworzone są ścieżki edukacyjne, które pozwalają na poznawanie ich bogactwa bez szkody dla przyrody.