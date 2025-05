Zaskarżony wyrok zmieniony. Sąd Apelacyjny w Katowicach wymierzył 57-letniemu Markowi H. prawomocną karę dożywocia. W 2023 r. w Knurowie zaatakował on nożem współuczestników alkoholowej libacji, pozbawiając życia jednego z nich, a drugiego poważnie raniąc.

Mężczyzna dokonał tej zbrodni niespełna cztery miesiące po wyjściu z więzienia za inne zabójstwo. Informację o prawomocnym wyroku wobec H. przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Agnieszka Bukowska.

7 października 2023 r. wieczorem służby otrzymały zgłoszenie o rannym mężczyźnie, leżącym na al. Piastów w Knurowie. Natychmiast wyruszyła tam załoga pogotowia oraz policja. Na chodniku, przy przejściu dla pieszych, leżał ranny mężczyzna, którym zajęli się ratownicy. Policjanci dowiedzieli się, że w pobliskim parterowym pustostanie znajduje się osoba, która również została zaatakowana nożem. Zastali tam kobietę, próbującą udzielić pomocy mężczyźnie leżącemu na podłodze bez oznak życia. Medycy potwierdzili jego zgon. Mężczyzna, który zginął, miał 32 lata, druga ofiara nożownika, która trafiła do szpitala - 26.

Jak ustalono, oskarżony podczas libacji alkoholowej, zirytowany zachowaniem pokrzywdzonych Tomasza K. i Daniela S., najpierw uderzył nieustalonym przedmiotem Daniela S., a Tomasza K. dwukrotnie dźgnął nożem w klatkę piersiową, co doprowadziło do jego śmierci. Następnie ponownie zaatakował Daniela S., godząc go nożem w klatkę piersiową oraz łydkę - opisywała prok. Bukowska.

Śledczy zaznaczają, że drugi z mężczyzn ocalał tylko dlatego, że zdołał uciec i szybko została mu udzielona pomoc medyczna. Zatrzymany w tej sprawie H. odpowiadał za zabójstwo jednego z mężczyzn i usiłowanie zabicia drugiego. W październiku 2024 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach wymierzył mu karę 30 lat więzienia.

Wyrok zaskarżyła Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód, która uznała tę karę ze rażąco łagodną i żądała dożywocia. Oskarżyciel podkreślał, że Marek H. był już wcześniej skazany za zbrodnię zabójstwa - w kwietniu 2009 r. gliwicki sąd wymierzył mu za nią 15 lat pozbawienia wolności. Odbywanie kary zakończył 13 czerwca 2023 r.

Zarzuty i wnioski oskarżyciela publicznego zawarte w apelacji zostały w całości uwzględnione przez Sąd Apelacyjny w Katowicach - podsumowała prok. Bukowska.