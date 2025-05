W sobotę ok. godz. 23.00 do Centrali Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku wpłynęło zgłoszenie od policji – kobieta z 4-letnim dzieckiem i osobą towarzyszącą, nocujący w Chatce na Rogaczu, wyszli i do tej pory nie wrócili. Telefon kobiety nie odpowiadał, a w pokoju pozostawione były ich rzeczy. Pogoda w górach uległa zmianie, a w rejon wysłano ekipę poszukiwawczą.

Poszukiwania w rejonie Magurki Wilkowickiej / GOPR BESKIDY / Osoby, których zaginięcie zgłoszono, miały zarezerwowany kolejny nocleg w Magurce Wilkowickiej. Turyści jednak tam nie dotarli. Warunki w górach pogarszały się z minuty na minutę. Zaczęło intensywnie padać, temperatura systematycznie spadała, a sytuację komplikowała także zmniejszająca się widoczność. W rejon poszukiwań zadysponowano ratowników z Bielska-Białej, Szczyrku i Żywca. Wspólnie z policjantami analizowano monitoring i sprawdzano okoliczne parkingi. Równocześnie w teren wysłano patrole piesze, samochody terenowe i quady. Sprawdzano bazy noclegowe i szpitale w okolicy. Mobilne centrum dowodzenia utworzono w schronisku na Magurce. Szczęśliwy finał poszukiwań Działania służb zakończono o 4 nad ranem, ale zaginionych odnaleziono wcześniej. O godzinie 2.40 turystów zlokalizowano w... jednym z hoteli w Bielsku-Białej. W akcji poszukiwawczej wzięło udział 15 ratowników GB GOPR oraz grupa funkcjonariuszy policji. Ta historia kończy się szczęśliwie, ale przy wycieczkach w góry należy zachować szczególną ostrożność i zadbać o bezpieczeństwo, także poprzez odpowiednie poinformowanie o swoich planach. "Jeśli korzystasz z noclegów w schroniskach lub chatkach górskich, a Twoje plany zmienią się lub zdarzy się inna sytuacja losowa - poinformuj o tym obsługę. W przeciwnym razie w niektórych sytuacjach może zostać uruchomiona procedura poszukiwawcza, która angażuje wielu ratowników i znaczące środki" - apeluje GOPR. Zobacz również: Konsulat w Krakowie do zamknięcia. Rosyjski dyplomata odpiera zarzuty

