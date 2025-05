Jak zauważył, Hołownia nie ujawnia też powierzchni tego domu, ani jego wartości. Poseł PiS zauważył, że portal Wirtualna Polska dwa lata temu informował, powołując się na rzeczoznawcę, iż nieruchomość ta wyceniana była na 900 tys. zł. Sam pan marszałek mówi, że jest formalnie właścicielem tego domu, ale w tym domu na co dzień mieszkają jego rodzice - zaznaczył.

Jego zdaniem dom, na pewno nie ma wartości 500 tys. zł, "tak jak twierdzi pan marszałek Szymon Hołownia". Bo się okazuje, że ten dom według dokumentów ma ponad 100 metrów - podkreślił. Mało tego, na tym siedlisku stoi nie tylko ten jeden dom, stoją jeszcze dwa budynki gospodarcze - zauważył poseł PiS. Zaapelował do marszałka Hołowni, aby wyjaśnił opinii publicznej skąd pochodziły środki na zakup tego siedliska oraz by odpowiedział, dlaczego nie wpisał tego domu do oświadczenia majątkowego.

Sasin w czwartek na platformie X w reakcji na wpis Łukaszewicz napisał: "Po takim perfidnym okłamaniu Polaków - czy zrezygnuje Pan z ubiegania się o fotel prezydenta i z drugiego najważniejszego stanowiska w państwie, Panie Marszałku Szymonie Hołownia?".

Co było w oświadczeniach majątkowych Szymona Hołowni?

W oświadczeniu majątkowym marszałka Sejmu złożonym 30 kwietnia 2024 r. widnieje, że wraz z żoną ma dom o powierzchni 254 mkw o wartości niemal 2,9 mln zł oraz mieszkanie o powierzchni 64,5 mkw. warte 1,62 mln zł. Ponadto wykazał siedlisko wiejskie o powierzchni 1,65ha warte 554 tys. zł. W punkcie tym wykazano też działkę o powierzchni 1584 mkw i udział w drodze osiedlowej. W korekcie do tego oświadczenia, którą złożył 29 lipca 2024 r. wyjaśnił, że na działce o powierzchni 1584 mkw znajduje się wymieniony w oświadczeniu dom.

Łukaszewicz odpowiadając na informację Hołowni o skierowaniu pozwu w trybie wyborczym podkreślił, że ma on "bardzo ładny dom w gminie Sidra". Szkoda, że w oświadczeniu majątkowym nazwał go pan skromnie "siedliskiem wiejskim", bez żadnych informacji o jego powierzchni czy wartości - dodał. Poseł chce się dowiedzieć, "ile naprawdę jest warte" siedlisko. Jak też zauważył, zgodnie z prawem, po zakupie Hołownia najprawdopodobniej powinien prowadzić osobiście to gospodarstwo w latach 2012-2019. Prowadził je pan? Czy tylko udawał pan rolnika, żeby wyłudzić nieruchomość - dopytywał. Według Łukasiewicza, w oświadczeniu, przy tym siedlisku ukryta jest również inna działka, o podobnej powierzchni - 1584 m2. To jest zupełnie inna działka, której wartości pan najwyraźniej zapomniał wpisać do oświadczenia majątkowego. Proszę więc podać tę wartość - podkreślił.