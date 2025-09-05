Dramatyczne chwile przeżył 86-letni paralotniarz, który w czwartek został ranny podczas lotu w Rybarzowicach na Śląsku. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na szczęście 86-letni paralotniarz ma tylko niegroźne obrażenia / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w miejscowości Rybarzowice w województwie śląskim.

Według wstępnych ustaleń służb, podczas lotu paralotnia prowadzona przez 86-letniego mężczyznę niespodziewanie straciła nośność.

Senior spadł na ziemię, doznając urazu nogi oraz barku.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Poszkodowanemu udzielono pomocy, a następnie przewieziono go do szpitala.

Jak przekazują służby kryzysowe wojewody śląskiego, stan zdrowia mężczyzny jest stabilny i nie zagraża jego życiu.

Na razie nie są znane dokładne przyczyny utraty nośności paralotni. Sprawą zajmują się odpowiednie służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.