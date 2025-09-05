Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt gazów cieplarnianych o wartości ponad 4 mln zł. Sprawcom grozi kara do 3 lat więzienia.

Udaremniono przemyt gazów cieplarnianych o wartości ponad 4 mln zł. / Mazowiecka KAS /

W jednej z podwarszawskich miejscowości funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali do kontroli ciężarówkę.

"W naczepie pojazdu znaleźli 40 palet, na których było 1 340 butli z czynnikiem chłodniczym wykorzystywanym do napełniania układów klimatyzacji" - przekazała rzecznik szefa KAS asp. Justyna Pasieczyńska.

W magazynie znaleźli kolejne 2 845 butli z tą samą zawartością. W pomieszczeniu były też palety ze zużytymi butlami.

W sumie służby przejęły ponad 4 tys. butli o łącznej wadze 42 ton i wartości powyżej 4 mln zł.

Za przemyt czynnika chłodniczego i nielegalny obrót tym towarem sprawcom grozi kara do 3 lat więzienia.

/ Mazowiecka KAS /

Czynniki chłodnicze używane do układów klimatyzacji, należą do tzw. gazów cieplarnianych (F-gazy). Gazy te mają negatywny wpływ na warstwę ozonową.

Z tego względu ich import, przywóz, produkcja i użycie są ściśle ewidencjonowane i podlegają szeregowi zakazów oraz ograniczeń.

