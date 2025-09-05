Piątek upłynie pod znakiem niebezpiecznej pogody – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał rano szereg ostrzeżeń dla niemal całego kraju. Synoptycy alarmują: przed nami burze z intensywnymi opadami deszczu, silny wiatr, lokalnie grad, a w wielu regionach także upały. Sytuacja pogodowa może być dynamiczna i groźna – warto zachować szczególną ostrożność.

IMGW wydał alerty pogodowe niemal dla całego kraju, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Burze z gradem i silnym wiatrem - gdzie będzie najgroźniej?

Już od godzin popołudniowych mieszkańcy zachodniej części województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego i śląskiego, a także wschodnich powiatów Wielkopolski oraz północnej części Podkarpacia powinni przygotować się na gwałtowne zjawiska atmosferyczne. IMGW wydał tam ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami.

Jak informują synoptycy, burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu - od 20 do 35 mm, lokalnie możliwy grad, a porywy wiatru mogą osiągać nawet 80 km/h. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14:00 do 21:00.

Jeszcze groźniej zapowiada się pogoda w pasie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, Świętokrzyskie, wschodnią część woj. kujawsko-pomorskiego, woj. łódzkiego, Śląskiego i Małopolski, aż po zachodnią część Podkarpacia. Tam IMGW podniosło alarm do drugiego stopnia. W tych regionach burze mogą być wyjątkowo gwałtowne - prognozowane są opady deszczu od 35 do nawet 50 mm, możliwy grad, a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 85 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 15:00, a w niektórych miejscach aż do północy.

Gdzie będą burze?

Gdzie spadnie deszcz?

Upały nie odpuszczają - temperatura sięgnie 31 stopni

To jednak nie koniec pogodowych wyzwań. IMGW ostrzega także przed upałami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz mazowieckiego. W tych regionach termometry pokażą dziś od 29 do 31 stopni Celsjusza.

Najgoręcej będzie w godzinach 11:00-18:00 - wtedy obowiązuje alert. Wysokie temperatury, zwłaszcza w połączeniu z wysoką wilgotnością powietrza, mogą być niebezpieczne dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, dzieci oraz przewlekle chorych.

Jaka będzie temperatura?

Co oznaczają stopnie ostrzeżeń IMGW?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia to sygnał, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza już realne ryzyko wystąpienia bardzo groźnych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do poważnych szkód i stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ludzi.

Jak się przygotować?

Synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. W czasie burz najlepiej pozostać w domu, unikać przebywania pod drzewami i w pobliżu linii energetycznych. Warto zabezpieczyć przedmioty na balkonach i tarasach, które mogłyby zostać porwane przez wiatr. Osoby podróżujące samochodem powinny śledzić komunikaty pogodowe i w miarę możliwości unikać jazdy podczas nawałnic.

W przypadku upałów nie zapominajmy o odpowiednim nawodnieniu, unikaniu wysiłku fizycznego w najgorętszych godzinach dnia oraz o ochronie przed słońcem.