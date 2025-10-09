Mecz Polska-Nowa Zelandia, który odbędzie się w czwartek w Chorzowie, to nie tylko sportowe emocje, ale i utrudnienia dla kierowców. Ostrzega przed nimi śląska policja. Zmotoryzowani muszą być gotowi na korki i czasową zmianę organizacji ruchu.

Na jakie utrudnienia muszą być gotowi kierowcy w związku z meczem polskiej kadry w Chorzowie? / Andrzej Grygiel / PAP

Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej. Kibice wybierający się na mecz będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów, specjalnej linii tramwajowej oraz dodatkowych kursów tramwajów i autobusów.

Mecz rozpocznie się w czwartek o 20.45 na Stadionie Śląskim. Komenda wojewódzka w Katowicach już od późnego popołudnia spodziewa się wzmożonego ruchu pieszych i pojazdów w pobliżu stadionu oraz w Katowicach. Według policji największe utrudnienia w ruchu wystąpią w ciągu ulic: Bocheńskiego, Brackiej, Złotej, Chorzowskiej oraz Gliwickiej. Komenda zapowiada, że może dojść do czasowego zamknięcia drogi na wysokości zjazdu z autostrady A4 w ulicę Bocheńskiego.

Kierowcy muszą też liczyć się z utrudnieniami przy wjeździe i wyjeździe z Osiedla Tysiąclecia. Na skrzyżowaniach, jeśli będzie wymagała tego sytuacja, ruchem pojazdów będą kierować policjanci.

Organizator meczu zaleca, by osoby, które nie mają wykupionych biletów parkingowych, nie przyjeżdżały swoimi samochodami w rejon stadionu.

Zmiany również w transporcie publicznym

Zmiany będą dotyczyły również organizacji transportu publicznego.

Zachęcamy kibiców, by wybrali komunikację miejską. Dzięki temu unikną korków i problemów z parkowaniem. Przygotowaliśmy szereg rozwiązań, które ułatwią zarówno dojazd, jak i powrót z meczu - powiedział rzecznik prasowy ZTM Michał Wawrzaszek.

Kibice wybierający się na mecz będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Posiadacze biletów na mecz, karnetów lub akredytacji będą mogli jeździć autobusami i tramwajami za darmo od godz. 13:00 w czwartek do godz. 1:00.

Na liniach tramwajowych 6 i 11 zostaną uruchomione dodatkowe kursy, a linie 0, 20, 36 i 40 będą kursować według tymczasowych rozkładów jazdy. Dodatkowo w dniu meczu działać będzie specjalna linia tramwajowa S. Jej trasa będzie przebiegać między przystankami Katowice Plac Wolności - Katowice Rondo - Chorzów Stadion Śląski Pętla Zachodnia.