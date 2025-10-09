​W trzecim kwartale 2025 roku ceny kawy w Polsce wzrosły niemal o 30 procent. Szczególnie mocno podrożała kawa mielona, a jednocześnie w sklepach pojawiło się więcej akcji promocyjnych. Eksperci ostrzegają, że na spadek cen trzeba będzie poczekać co najmniej do drugiej połowy 2026 roku.

/ Shutterstock

Według najnowszego raportu UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito, w trzecim kwartale 2025 roku ceny kawy w Polsce wzrosły średnio o 28,7 procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Największy wzrost odnotowano w przypadku kawy mielonej - aż o 36,8 procent. Kawa rozpuszczalna podrożała o 20,6 procent.

W ujęciu od początku roku do końca września średni wzrost cen kawy wyniósł 22,6 procent rok do roku. W tym okresie kawa mielona zdrożała o 28,8 procent, a rozpuszczalna o 16,4 procent.

Więcej promocji, ale mniej atrakcyjnych

W odpowiedzi na rosnące ceny sieci handlowe zwiększyły liczbę akcji promocyjnych dotyczących kawy. W trzecim kwartale liczba promocji wzrosła o 14 procent rok do roku. Dla porównania, w pierwszym półroczu wzrost ten był niemal niezauważalny i wyniósł zaledwie 0,1 procent.

Największy wzrost liczby promocji odnotowały sklepy typu cash & carry - aż o 70,2 procent. Na kolejnych miejscach znalazły się sklepy convenience (18,3 procent) oraz hipermarkety (15,5 procent). W supermarketach liczba promocji wzrosła minimalnie (0,7 procent), natomiast w dyskontach spadła o 7,8 procent.

Eksperci zauważają jednak, że obecne promocje nie są już tak korzystne jak w poprzednich latach. Rabaty są niższe, a czas trwania akcji promocyjnych - krótszy.

Dlaczego kawa drożeje?

Za wzrost cen kawy odpowiada przede wszystkim sytuacja na światowych rynkach surowców. Arabica osiągnęła najwyższy poziom cenowy od blisko 50 lat, a robusta bije historyczne rekordy. Głównymi przyczynami są niekorzystne warunki klimatyczne w krajach produkujących kawę oraz spekulacje finansowe na rynku.

Eksperci prognozują, że w najbliższych kwartałach ceny popularnych gatunków kawy będą się utrzymywać w przedziale 60-80 zł za kilogram, a kawy premium mogą kosztować nawet 100-120 zł za kilogram. Szansa na spadek cen pojawi się dopiero w drugiej połowie 2026 roku, pod warunkiem, że w Brazylii - największym producencie arabiki - nie wystąpią anomalia pogodowe podczas zbiorów.