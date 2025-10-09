Zakończył się trwający od ośmiu lat spór o jedną z najbardziej znanych kawiarni na świecie - rzymską Caffe Greco. Decyzją sądu lokal przy słynnej via Condotti został opieczętowany, a klucze przekazano właścicielowi nieruchomości - dyrekcji jednego z rzymskich szpitali. To definitywny koniec pewnej epoki, choć właściciele zapewniają, że kawiarnia zostanie ponownie otwarta.

Caffe Greco w Rzymie / ALBERTO PIZZOLI / AFP/EAST NEWS

W środowej eksmisji uczestniczyli urzędnicy sądowi oraz karabinierzy. Jak podała agencja Ansa, cała procedura przebiegła zgodnie z decyzją sądu, który przyznał rację właścicielom nieruchomości. Spór o lokal trwał od 2017 roku, kiedy wygasł kontrakt najmu, a szpital - właściciel kamienicy - postanowił znacząco podnieść czynsz. Zarządca kawiarni nie zgodził się na nowe warunki, co doprowadziło do wieloletniej batalii sądowej.

Caffe Greco to nie tylko kawiarnia - to także największa na świecie dostępna dla wszystkich prywatna galeria sztuki. W jej wnętrzach przez lata zgromadzono ponad 300 dzieł: obrazów, rzeźb i zabytkowych przedmiotów, w tym wiele polskich pamiątek. Pod koniec września karabinierzy skonfiskowali całą kolekcję po tym, jak ustalono, że część dzieł została bez zgody właściciela wywieziona do magazynów.

Włoski Sąd Najwyższy już w zeszłym roku orzekł, że właściciel nieruchomości ma prawo odzyskać lokal, pod warunkiem zachowania jego historycznego charakteru. Dyrekcja szpitala zapewnia, że jej priorytetem jest ponowne otwarcie kawiarni i kontynuowanie jej tradycji.

Caffe Greco, działająca nieprzerwanie od 1760 roku, była miejscem spotkań wybitnych postaci świata kultury i sztuki. Bywali tu m.in. Charles Baudelaire, Friedrich Nietzsche, Johann Wolfgang von Goethe, Hans Christian Andersen, Stendhal, Antonio Canova, James Joyce, a także wielu Polaków: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Henryk Sienkiewicz i Czesław Miłosz. W obronie kawiarni wielokrotnie występowała również Ambasada RP w Rzymie.

Caffe Greco od 1953 roku znajduje się pod specjalną ochroną włoskiego ministerstwa kultury. Dziś jej przyszłość pozostaje niepewna, ale właściciele deklarują, że zrobią wszystko, by to wyjątkowe miejsce znów tętniło życiem.