Kenijczyk Kennedy Kipkemoi Rono jako pierwszy minął metę 17. Silesia Maratonu na Superauto.pl Stadionie Śląskim. Jego wynik (2:12:30) to nowy rekord trasy.

Zawodnicy na trasie 17. Silesia Marathonu / PAP/Art Service / PAP

"Dla kibiców pogoda nie była może najlepsza, ale za to dla biegaczy jak najbardziej. Najlepszym dowodem jest nowy rekord trasy! Ustanowił go Kennedy Kipkemoi Rono z wynikiem 2:12:30" - cieszą się organizatorzy 17. Silesia Marathonu.

Poprzedni rekord wytrzymał tylko rok. Należał do Labana Cheruyiota (2:16:32).

Drugie miejsce zajął Dawid Gałuszka ze Świętochłowic (2:33:56), trzecie Norweg Karl Fremstad (2:34:27).

Wśród kobiet wygrała katowiczanka Aleksandra Tarnowska z czasem 2:42:17. Polka wyprzedziła Kenijkę Nzembi Kithome (2:43:21) i znaną z licznych startów w polskich maratonach Czeszkę Petrę Pastorovą (2:52:00).

Oprócz rywalizacji na królewskim dystansie 42 km 195 m biegacze na Śląsku ścigali się także w półmaratonie (21,0975 km). Na tym dystansie najszybsi byli: Mercy Chemutai Koech wśród kobiet i Raphael Gacheru Karita wśród mężczyzn. Na dystansie ultramaratońskim (50 km) zwyciężyli Koleta Moravcova i Marcin Kruba.

Biegacze rywalizowali na ulicach Chorzowa, Katowic, Mysłowic i Siemianowic Śląskich. Meta tradycyjnie już znajdowała się na Superauto.pl Stadionie Śląskim.

Na starcie do maratonu stanęło niespełna 3 tys. biegaczy.