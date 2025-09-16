Ogromny pożar w Czeladzi (Śląskie). Zapaliła się hala produkcyjna przy ul. Rzemieślniczej. Na miejscu pracują służby ratunkowe.
Przy ul. Rzemieślniczej w Czeladzi (Śląskie) zapaliła się hala produkcyjno-magazynowa.
Na miejscu są służby, które apelują do mieszkańców, aby zamknęli oka i nie zbliżali się do miejsca zdarzenia.
Na miejsce dojeżdżają kolejne zastępy strażackie.
Na miejsce ściągane są dodatkowe siły i środki oraz grupa operacyjna komendanta wojewódzkiego - powiedział nam Paweł Wolny ze straży pożarnej w Będzinie.
Wkrótce więcej na ten temat.