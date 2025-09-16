Ogromny pożar w Czeladzi (Śląskie). Zapaliła się hala produkcyjna przy ul. Rzemieślniczej. Na miejscu pracują służby ratunkowe.

W Czeladzi zapaliła się hala produkcyjna / Straż Miejska w Czeladzi / Facebook

Przy ul. Rzemieślniczej w Czeladzi (Śląskie) zapaliła się hala produkcyjno-magazynowa.

Na miejscu są służby, które apelują do mieszkańców, aby zamknęli oka i nie zbliżali się do miejsca zdarzenia.

Na miejsce dojeżdżają kolejne zastępy strażackie.

Na miejsce ściągane są dodatkowe siły i środki oraz grupa operacyjna komendanta wojewódzkiego - powiedział nam Paweł Wolny ze straży pożarnej w Będzinie.



Pożar w Czeladzi Gorąca Linia RMF FM

Wkrótce więcej na ten temat.