Ogromny pożar w Czeladzi (Śląskie). Zapaliła się hala produkcyjna przy ul. Rzemieślniczej. Na miejscu pracują służby ratunkowe.

Przy ul. Rzemieślniczej w Czeladzi (Śląskie) zapaliła się hala produkcyjno-magazynowa.

Na miejscu są służby, które apelują do mieszkańców, aby zamknęli oka i nie zbliżali się do miejsca zdarzenia. 

Na miejsce dojeżdżają kolejne zastępy strażackie. 

Na miejsce ściągane są dodatkowe siły i środki oraz grupa operacyjna komendanta wojewódzkiego - powiedział nam  Paweł Wolny ze straży pożarnej w Będzinie.

Wkrótce więcej na ten temat. 