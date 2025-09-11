Gwiazdor NBA Luka Doncić nie mógł pogodzić się z porażką na ME koszykarzy. Słoweński zawodnik miał olbrzymie pretensje do trójki arbitrów, w tym Wojciecha Liszki, którzy prowadzili przegrany 91:99 ćwierćfinał z Niemcami.

Luka Doncić / Toms Kalnins / PAP/EPA

Coś takiego nie powinno się zdarzyć w ćwierćfinale tak ważnego turnieju jak mistrzostwa Europy. Niezależnie od tego, kto gra i jacy zawodnicy są na parkiecie - powiedział Doncić po porażce z mistrzami świata.

Koszykarz Los Angeles Lakers był szczególnie zdenerwowany, że faul techniczny za krytykę orzeczeń arbitrów otrzymał zaledwie po dwóch minutach spotkania. Jeśli nie dostaniesz nawet upomnienia, to nie wiesz, o co chodzi i co złego zrobiłeś. To ćwierćfinał, walczymy o awans do półfinału, więc naprawdę nie rozumiem takiego postępowania - dodał.

Doncić już na początku trzeciej kwarty miał na koncie cztery przewinienia i był blisko wykluczenia z gry. Coś takiego nigdy mi się nie przydarzyło w całej karierze - zaznaczył lider Słoweńców, który zakończył mecz z imponującym dorobkiem 39 punktów, 10 zbiórek i siedmiu asyst.

Frustrację Doncicia rozumiał trener Słowenii Aleksander Sekulic. Moi chłopcy mogą wrócić do domu z podniesionymi głowami. A nie każdy, kto był na boisku w tym meczu, może to o sobie powiedzieć - wyraźnie nawiązał do arbitrów szkoleniowiec pokonanych.

Słoweński środkowy Alen Omic podsumował znacząco: - Po prostu nie dało się wygrać tego meczu.

Słoweńcy, którzy z poprzednich ME odpadli również w ćwierćfinale po porażce z Polakami, znakomicie rozpoczęli spotkanie z Niemcami i wygrywali po pierwszej kwarcie 32:21. W dwóch kolejnych utrzymywali kilkupunktową przewagę, m.in. 74:70 po trzech odsłonach.

W ostatniej części Niemcy spisywali się coraz lepiej, Doncić był coraz bardziej zmęczony i sfrustrowany i w 36. minucie mistrzowie globu już wygrywali - 88:86. W nerwowej końcówce Słoweńcy skupili się głównie na faulach i kłótniach z sędziami, a rywale wykorzystując rzuty wolne skrupulatnie budowali przewagę, by ostatecznie zwyciężyć różnicą ośmiu punktów.

W półfinałach Niemcy zmierzą się z debiutującą na tym etapie rywalizacji Finlandią, a Grecja spotka się z Turcją, która w ćwierćfinale wyeliminowała Polskę.